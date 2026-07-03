Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2026. CKE podało dane

Wyniki egzaminu ósmoklasisty pojawiły się w systemie ZIU 3 lipca o godzinie 8:30. Niedługo potem CKE przekazało wyniki ogólnopolskie, które przedstawiają się bardzo obiecująco.

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów egzaminu ósmoklasisty 2026:

Język polski - 65 proc.

Matematyka - 55 proc.

Język angielski - 73 proc.

Język niemiecki - 59 proc.

Co ciekawe, w 2025 roku wyniki z egzaminu ósmoklasisty były nieco niższe:

Język polski - 64 proc.

Matematyka - 50 proc.

Język angielski - 70 proc.

Język niemiecki - 61 proc.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są bardzo podobne do wyników w ubiegłym roku, czyli mogę powiedzieć, że tegoroczni zdający równie dobrze poradzili sobie z zadaniami i problemami do rozwiązania tak jak zdający w poprzednich latach - mówił Radiu Eska Robert Zakrzewski, dyrektor centralnej komisji egzaminacyjnej.

CKE wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026

Wiemy już, że tegoroczne egzaminy ósmoklasisty przebiegły bez problemów.

Egzamin ósmoklasisty przebiegł bez żadnych problemów. Wszyscy, czyli 386 750 uczniów, otrzymali swoje arkusze i je rozwiązywali. Łącznie 1 160 284 arkusze zostały sprawdzone przez 10 276 egzaminatorów i 886 weryfikatorów - mówił Radiu Eska Robert Zakrzewski, dyrektor centralnej komisji egzaminacyjnej.

Dyrektor CKE w rozmowie z Radiem Eska zdradził także, które umiejętności w tym roku zostały ocenione najlepiej:

W tym roku umiejętności, które zostały najsłabiej opanowane, to w języku polskim rozpoznawanie podmiotu i przydawki w zdaniu pojedynczym. W matematyce – myślenie abstrakcyjne i łączenie wiedzy z różnych działów matematyki, algebry i geometrii przestrzennej. Natomiast w języku angielskim – znajomość środków językowych.

Najsłabiej natomiast zostały opanowane umiejętności odczytywania tekstów ikonicznych oraz znajomość jednej lektury obowiązkowej w przypadku języka polskiego, a w matematyce było to wykonywanie działań na potęgach. W języku angielskim - znajomość funkcji językowych.

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Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym sprawdzianem, do którego przystępują wszyscy uczniowie kończący szkołę podstawową. Jego napisanie jest niezbędne do ukończenia ósmej klasy, jednak nie obowiązuje próg punktowy, którego osiągnięcie warunkowałoby zdanie egzaminu. Warto jednak pamiętać, że uzyskany wynik ma duże znaczenie podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

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