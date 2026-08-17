Dawid wyjechał do Anglii 15 lat temu. Teraz rodzina rozpaczliwie go szuka

Bliscy poinformowali służby o zaginięciu Dawida Blonkowskiego 11 sierpnia 2026 roku. Z przekazanych informacji wynika, że mężczyzna opuścił Polskę około 15 lat temu, aby pracować w Wielkiej Brytanii. Z ustaleń wynika, że jego ostatnim miejscem zamieszkania był Londyn.

Obecnie funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie próbują zlokalizować zaginionego i apelują do społeczeństwa o wszelkie wskazówki.

Rysopis Dawida Blonkowskiego

Poszukiwany 31-latek ma około 176 cm wzrostu i jest szczupły. Posiada niebieskie oczy. Charakterystycznym znakiem szczególnym jest brak palca wskazującego w lewej dłoni.

Przed wyjazdem mężczyzna był zameldowany pod adresem Jankowo 53, 87-600 Lipno.

Mundurowi proszą o kontakt każdego, kto mógł spotkać zaginionego lub wie cokolwiek o jego aktualnym miejscu pobytu.

Wszelkie zgłoszenia przyjmuje Komenda Powiatowa Policji w Lipnie oraz każda inna jednostka policji w kraju, a także operatorzy numeru alarmowego 112.