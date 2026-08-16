Rekord frekwencji w Toruniu! Tak kibicowaliście podczas hitu Apator - Sparta

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-16 21:37

Znakomita frekwencja, wspomnienie generał Elżbiety Zawackiej i wsparcie dla osłabionej drużyny PRES Grupa Deweloperska Toruń - to wszystko obserwowaliśmy 16 sierpnia na Motoarenie. W grodzie Kopernika pojawiła się też liczna grupa fanów gości. Zobaczcie zdjęcia kibiców z meczu Apator - Sparta!

Żużel. Dużo zdjęć kibiców z meczu Apator Toruń - Sparta Wrocław!

Nie mogło być inaczej! Na meczu dwóch najlepszych drużyn PGE Ekstraligi frekwencja była znakomita. Gospodarze zdecydowali się na sprzedaż miejsc stojących, więc Motoarena fruwała nad ziemią. Fani nie zapomnieli o bohaterce Powstania Warszawskiego i przygotowali transparent, przedstawiający gen. Elżbietę Zawacką "Zo". Zawody poprzedziła minuta ciszy, poświęcona ofiarom koszmarnego wypadku na Węgrzech.

"Anioły" były osłabione brakiem Patryka Dudka, ale ich dodatkowym zawodnikiem była publiczność. Widać to na zdjęciach, przygotowanych dla "Super Expressu" przez Dominikę Lipińską. Zachęcamy do obejrzenia galerii i poszukania się na materiałach!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 13. kolejki PGE Ekstraligi
Galeria zdjęć 23

Żużel. Wyniki meczu PRES Toruń - Betard Sparta Wrocław

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 48

  • 9. Jan Heleniak - NS (-,-,-,-)
  • 10. Robert Lambert - 12 (3,3,2,1,3)
  • 11. Norick Bloedorn - 4+1 (0,1,1*,1,1)
  • 12. Mikkel Michelsen - 10 (3,3,2,1,1)
  • 13. Emil Sajfutdinow - 14+1 (2*,3,3,3,3)
  • 14. Mikołaj Duchiński - 1 (1,0,0,0,0)
  • 15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,3,0,1*,0)
  • 16. Bartosz Derek - NS

Betard Sparta Wrocław - 42

  • 1. Artiom Łaguta - 12 (2,2,3,3,0,2)
  • 2. Maciej Janowski - 8+1 (0,1*,2,0,3,2)
  • 3. Daniel Bewley - ZZ
  • 4. Bartłomiej Kowalski - 3+3 (1*,1*,0,1*,0)
  • 5. Brady Kurtz - 12+1 (1,2,2,3,2*,2,0)
  • 6. Marcel Kowolik - 2 (0,2,0)
  • 7. Mikkel Andersen - 5+2 (2,1*,2*)
  • 8. Nikodem Mikołajczyk

Sędzia: Paweł Słupski

Widzów: 16401

Pierwszy mecz: 52:38 dla Betard Sparty Wrocław, bonus: Betard Sparta Wrocław

Bieg po biegu: 

  • 1. (60,71) Kawczyński, Łaguta, Kowalski, Bloedorn - 3:3
  • 2. (60,41) Kawczyński, Andersen, Duchiński, Kowolik - 4:2 (7:5)
  • 3. (59,72) Michelsen, Sajfutdinow, Kurtz, Janowski - 5:1 (12:6)
  • 4. (59,43) Lambert, Kowolik, Kowalski, Duchiński - 3:3 (15:9)
  • 5. (60,13) Michelsen, Kurtz, Bloedorn, Kowalski - 4:2 (19:11)
  • 6. (59,99) Sajfutdinow, Łaguta, Janowski, Kawczyński - 3:3 (22:14)
  • 7. (59,75) Lambert, Kurtz, Andersen, Duchiński - 3:3 (25:17)
  • 8. (60,70) Sajfutdinow, Janowski, Kowalski, Duchiński - 3:3 (28:20)
  • 9. (60,67) Łaguta, Lambert, Kawczyński, Janowski - 3:3 (31:23)
  • 10. (60,40) Kurtz, Michelsen, Bloedorn, Kowolik - 3:3 (34:26)
  • 11. (60,91) Łaguta, Kurtz, Michelsen, Duchiński - 1:5 (35:31)
  • 12. (60,99) Janowski, Andersen, Bloedorn, Kawczyński - 1:5 (36:36)
  • 13. (60,04) Sajfutdinow, Kurtz, Lambert, Łaguta - 4:2 (40:38)
  • 14. (61,89) Lambert, Janowski, Bloedorn, Kowalski - 4:2 (44:40)
  • 15. (60,58) Sajfutdinow, Łaguta, Michelsen, Kurtz - 4:2 (48:42)  

Szczegółową relację z meczu 13. kolejki PGE Ekstraligi w Toruniu znajdziecie w tym miejscu!

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