Rekord frekwencji w Toruniu! Tak kibicowaliście podczas hitu Apator - Sparta

Żużel. Dużo zdjęć kibiców z meczu Apator Toruń - Sparta Wrocław!

Nie mogło być inaczej! Na meczu dwóch najlepszych drużyn PGE Ekstraligi frekwencja była znakomita. Gospodarze zdecydowali się na sprzedaż miejsc stojących, więc Motoarena fruwała nad ziemią. Fani nie zapomnieli o bohaterce Powstania Warszawskiego i przygotowali transparent, przedstawiający gen. Elżbietę Zawacką "Zo". Zawody poprzedziła minuta ciszy, poświęcona ofiarom koszmarnego wypadku na Węgrzech.

"Anioły" były osłabione brakiem Patryka Dudka, ale ich dodatkowym zawodnikiem była publiczność. Widać to na zdjęciach, przygotowanych dla "Super Expressu" przez Dominikę Lipińską. Zachęcamy do obejrzenia galerii i poszukania się na materiałach!

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Żużel. Wyniki meczu PRES Toruń - Betard Sparta Wrocław

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 48

9. Jan Heleniak - NS (-,-,-,-)

10. Robert Lambert - 12 (3,3,2,1,3)

11. Norick Bloedorn - 4+1 (0,1,1*,1,1)

12. Mikkel Michelsen - 10 (3,3,2,1,1)

13. Emil Sajfutdinow - 14+1 (2*,3,3,3,3)

14. Mikołaj Duchiński - 1 (1,0,0,0,0)

15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,3,0,1*,0)

16. Bartosz Derek - NS

Betard Sparta Wrocław - 42

1. Artiom Łaguta - 12 (2,2,3,3,0,2)

2. Maciej Janowski - 8+1 (0,1*,2,0,3,2)

3. Daniel Bewley - ZZ

4. Bartłomiej Kowalski - 3+3 (1*,1*,0,1*,0)

5. Brady Kurtz - 12+1 (1,2,2,3,2*,2,0)

6. Marcel Kowolik - 2 (0,2,0)

7. Mikkel Andersen - 5+2 (2,1*,2*)

8. Nikodem Mikołajczyk

Sędzia: Paweł Słupski

Widzów: 16401

Pierwszy mecz: 52:38 dla Betard Sparty Wrocław, bonus: Betard Sparta Wrocław

Bieg po biegu:

1. (60,71) Kawczyński, Łaguta, Kowalski, Bloedorn - 3:3

2. (60,41) Kawczyński, Andersen, Duchiński, Kowolik - 4:2 (7:5)

3. (59,72) Michelsen, Sajfutdinow, Kurtz, Janowski - 5:1 (12:6)

4. (59,43) Lambert, Kowolik, Kowalski, Duchiński - 3:3 (15:9)

5. (60,13) Michelsen, Kurtz, Bloedorn, Kowalski - 4:2 (19:11)

6. (59,99) Sajfutdinow, Łaguta, Janowski, Kawczyński - 3:3 (22:14)

7. (59,75) Lambert, Kurtz, Andersen, Duchiński - 3:3 (25:17)

8. (60,70) Sajfutdinow, Janowski, Kowalski, Duchiński - 3:3 (28:20)

9. (60,67) Łaguta, Lambert, Kawczyński, Janowski - 3:3 (31:23)

10. (60,40) Kurtz, Michelsen, Bloedorn, Kowolik - 3:3 (34:26)

11. (60,91) Łaguta, Kurtz, Michelsen, Duchiński - 1:5 (35:31)

12. (60,99) Janowski, Andersen, Bloedorn, Kawczyński - 1:5 (36:36)

13. (60,04) Sajfutdinow, Kurtz, Lambert, Łaguta - 4:2 (40:38)

14. (61,89) Lambert, Janowski, Bloedorn, Kowalski - 4:2 (44:40)

15. (60,58) Sajfutdinow, Łaguta, Michelsen, Kurtz - 4:2 (48:42)

Szczegółową relację z meczu 13. kolejki PGE Ekstraligi w Toruniu znajdziecie w tym miejscu!