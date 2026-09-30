Wielki sukces młodego Torunianina! Z Niemiec wrócił ze srebrem

W dniach 25-27 września w Hockenheim odbywała się finałowa, siódma runda cyklu EuroMoto. Weekend rozpoczął się od piątkowych treningów wolnych. Sobota stała pod znakiem kwalifikacji, w których Daniel wykręcił trzeci czas oraz wyścigu pierwszego. 25-letni Daniel Blin zaliczył w nim znakomity start i już na pierwszym okrążeniu awansował na drugą pozycję. Przez cały dystans utrzymywał bardzo równe tempo, pewnie jadąc w ścisłej czołówce.

Na 14. okrążeniu próbę ataku podjął Luca Göttlicher, jednak chwilę później, na kolejnym okrążeniu, popełnił błąd i zaliczył uślizg. Dzięki temu młody Torunianin bezpiecznie utrzymał drugą lokatę i przekroczył linię mety jako wicelider, zapewniając Automarket AF Racing Team kolejne podium w sezonie.

Do niedzielnego wyścigu Blin ruszał z trzeciego pola. Po pierwszym okrążeniu utrzymał swoją pozycję, a już na drugim wyprzedził Lennoxa Lehmanna i awansował na drugie miejsce. Chwilę później został wyprzedzony przez Lucę Göttlichera, jednak na trzecim okrążeniu skutecznie odzyskał drugą lokatę. Od tego momentu kontrolował tempo i utrzymał pozycję aż do mety, kończąc wyścig na drugim miejscu.

Aż 12 razy na podium! Torunianin z licznymi sukcesami

W sezonie 2026 Daniel na 13 wyścigów, 12-krotnie stawał na podium. Pięć razy zwyciężył, sześć razy przekroczył linię mety jako pierwszy. Tytuł Wicemistrza to doskonałe zwieńczenie startów Daniela w barwach Automarket AF Racing Team w klasie Supersport. Torunianin zapowiedział, że był to jego ostatni sezon w tej klasie.

- Jesteśmy już po ostatnim wyścigu finałowej rundy EuroMoto Supersport w tym sezonie. Był to mój ostatni wyścig w klasie Supersport w tych mistrzostwach. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy kibicowali, wspierali, całemu zespołowi, sponsorom, trenerowi, rodzinie i wszystkim, którzy mi pomagali przez te wszystkie lata. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w przyszłym sezonie! - mówi Daniel Blin.

Znacznie mniej szczęścia miał w tym sezonie Marcel Brenner. Po udanym początku rozgrywek, w których pokazał wyjątkowo szybkie tempo, doznał poważnej kontuzji podczas trzeciej rundy EuroMoto na torze w czeskim Moście, co wykluczyło go z dalszej rywalizacji.

- Pomimo że Marcel nie mógł jeszcze sam stanąć na starcie, podczas ostatnich wyścigów na Nürburgringu oraz Hockenheimringu wspierał zarówno Daniela, jak i cały zespół. W sezonie 2026 pokazał, że ma ogromny potencjał i z pewnością powróci na tor w jeszcze lepszej formie - zapewniają przedstawiciele jego zespołu.

Właściciel mówi o "ogromnej dumie"

Dariusz Małkiewicz, właściciel i założyciel zespołu tak podsumował miniony sezon:

- Kończymy najlepszy sezon w historii naszego zespołu. To ogromna duma zakończyć go z tytułem Wicemistrza EuroMoto Supersport, który wywalczył dla nas Daniel. W 13 wyścigach aż 12 razy stawaliśmy na podium. Odnieśliśmy 5 zwycięstw, a Daniel aż 6 razy jako pierwszy przekroczył linię mety. To wynik, który najlepiej pokazuje, jak konsekwentnie i ciężko pracował cały zespół przez cały sezon - podkreślił Małkiewicz.

- Chciałbym również wspomnieć o naszym drugim zawodniku, Marcelu Brennerze. Niestety kontuzja nie pozwoliła mu dokończyć sezonu, jednak gdy tylko był w stanie, razem ze swoją rodziną wspierał nas podczas ostatnich rund - całym sercem i osobiście. To wspaniali ludzie. Ogromne podziękowania kieruję do całego zespołu: Magdy, Gosi, Julii, Macieja, Arka, Łukasza, Darka i Roberta. Kolejny sezon przejechaliśmy bez awarii, a organizacja przed, w trakcie i po każdej rundzie była na najwyższym poziomie. To Wasza zasługa. Dziękuję także naszym partnerom, którzy od lat są z nami i wierzą w ten projekt - dodał Dariusz Małkiewicz.

- Bez Was nie bylibyśmy w miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. Na koniec dziękuję rodzinie, przyjaciołom i kibicom. Wasze wsparcie daje motywację, by iść dalej nawet w najtrudniejszych momentach. Co dalej? Dziś jeszcze nie znam odpowiedzi. Przed nami kilka ważnych decyzji i wiele czynników, które będą miały na nie wpływ. Teraz jednak chcemy po prostu cieszyć się tym sukcesem, celebrować wyjątkowy sezon i przez chwilę odpocząć. Dziękuję! - podsumował właściciel.