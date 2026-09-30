Paraliż kolei. Wczoraj awaria, dziś kolejne utrudnienia. Pociągi do Warszawy odwołane

Utrzymują się utrudnienia na trasie Warszawa Wileńska - Zielonka.

Od wtorku odwołano 38 pociągów, a 55 było opóźnionych łącznie o 766 minut.

Ekipy techniczne nadal naprawiają uszkodzony kabel. Nie wiadomo, kiedy zakończą pracę.

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Awaria na trasie Warszawa Wileńska - Zielonka

Problemy na tej trasie zaczęły się we wtorek. W rejonie nastawni w Zielonce firma prowadząca prace remontowe uszkodziła kabel urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Awaria wpłynęła na organizację ruchu pociągów między Warszawą Wileńską a Zielonką. Składy nie mogą korzystać z automatycznych urządzeń sterowania ruchem. Pociągi są prowadzone na podstawie telefonicznego zapowiadania, co powoduje opóźnienia i konieczność odwoływania części połączeń.

Setki minut opóźnień

W środę sytuacja nadal jest trudna. Od początku awarii odwołano już 38 pociągów, natomiast 55 kolejnych miało łącznie 766 minut opóźnienia. Na porannych tablicach można było znaleźć kolejne odwołane połączenia. Problemy dotknęły m.in. pociągów kursujących między Warszawą Wileńską, Wołominem Słoneczną, Tłuszczem czy Wyszkowem. Część składów ruszyła w trasę, ale pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami.

- Utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów. Przerwany został światłowód odpowiadający za działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Na miejscu pracuje sztab kryzysowy, którego zadaniem jest zapewnienie możliwie sprawnego funkcjonowania ruchu kolejowego. Pociągi cały czas jeżdżą, jednak jest ich mniej i część składów ma opóźnienia. Od początku utrudnień odwołano 38 pociągów, a 55 kolejnych było opóźnionych. Robimy wszystko, żeby jak najszybciej usunąć awarię, ale naprawa wymaga czasu. Rozmawiamy również z przewoźnikiem o możliwości uruchomienia komunikacji zastępczej. Światłowód został uszkodzony przez firmę zewnętrzną, która na zlecenie prowadziła prace w rejonie terenu kolejowego - przekazała se.pl Anna Znajewska-Pawluk, PKP PLK.

Nie wiadomo, kiedy ruch na kolei wróci do normy

Ekipy techniczne cały czas pracują nad usunięciem awarii. PKP PLK przekazały, że nad sytuacją pracuje również sztab kryzysowy. Na razie nie ma jednak informacji, kiedy naprawa zostanie zakończona.

„Perspektywa zakończenia prac nie jest obecnie znana” - czytamy.

Pasażerowie planujący podróż trasą Warszawa Wileńska - Zielonka powinni sprawdzać aktualne informacje przed wyjazdem. Sytuacja może się zmieniać wraz z postępem prac naprawczych. Bieżące dane dotyczące kursowania pociągów można znaleźć w Portalu Pasażera.

Źródło: se.pl, PAP