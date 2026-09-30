Nie wiedział, gdzie jest. Zgubił szlak na Pilsku. GOPR rozpoczął dramatyczną akcję

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-30 7:19

Planowana wędrówka na Pilsko niemal skończyła się tragicznie. Turysta zgubił właściwą ścieżkę, całkowicie opadł z sił i utknął w trudnym terenie. Tradycyjne metody poszukiwań zawiodły, dlatego ratownicy musieli użyć quada i prywatnego helikoptera. Trudna akcja trwała kilka godzin.

Dramatyczna akcja GOPR na Pilsku. Turysta zgubił szlak i opadł z sił

W niedzielę, 28 września rejon Pilska stał się miejscem intensywnych działań ratowniczych. Krótko po godzinie 14:00 Centralna Stacja Ratunkowa w Szczyrku odebrała alarmujący sygnał. Wynikało z niego, że schodzący ze szczytu mężczyzna stracił orientację w terenie, z każdym krokiem tracił siły i nie potrafił samodzielnie wrócić na szlak.

Na początku goprowcy dysponowali jedynie szczątkowymi danymi, wiedząc tylko, że poszukiwany „skręcił ze szlaku w prawo”. Mimo sprzyjających warunków atmosferycznych, gęsta kosodrzewina porastająca kopułę szczytową Pilska bardzo komplikowała prowadzenie działań.

Jako pierwsi do akcji ruszyli dyżurni z Hali Miziowej, wykorzystując quada do przeczesywania okolicznych szlaków i przesmyków w roślinności. Gdy te działania nie przyniosły skutku, do pomocy wezwano dodatkowych ochotników z Grupy Beskidzkiej GOPR.

Równolegle ratownicy dyżurni, którzy przyjęli zgłoszenie, starali się za wszelką cenę zawęzić obszar poszukiwań, licząc na to, że każdy nowy szczegół przyspieszy odnalezienie zaginionego.

Polecany artykuł:

Do akcji wkroczył prywatny śmigłowiec

Sytuacja wymagała wsparcia z powietrza, do którego wykorzystano prywatną maszynę. Lot patrolowy umożliwił przedsiębiorca z Korbielowa, będący zarazem ratownikiem Grupy Beskidzkiej GOPR.

To właśnie dzięki obserwacji z góry ostatecznie ustalono pozycję zagubionego mężczyzny. Ratownicy zyskali pewność co do jego dokładnego położenia na zboczach Pilska, co pozwoliło na precyzyjne skierowanie zespołów ratowniczych w konkretne miejsce.

Kolejni goprowcy z Hali Miziowej zostali natychmiast przerzuceni w wyznaczony rejon, w tym grupa wyposażona w nosze. Ratownicy musieli być przygotowani na najgorszy scenariusz, zakładający konieczność transportu leżącego turysty.

Po odnalezieniu poszukiwanego natychmiast sprawdzono jego stan zdrowia, podano mu wodę i jedzenie. Ratownicy ocenili, że mężczyzna jest w stanie poruszać się o własnych siłach, jednak to nie oznaczało zakończenia trudnej akcji.

Mężczyzna, asekurowany przez ratowników, ruszył w dół. Ratownicy wybrali najbezpieczniejszą trasę przez gęstą kosodrzewinę, by sprawnie i bez ryzyka sprowadzić go na niżej położony teren.

Polecany artykuł:

Najpierw quad, później ZRM

Gdy dotarli do bezpieczniejszego miejsca, turysta został przetransportowany quadem do stacji na Hali Miziowej, a stamtąd zwieziony bezpośrednio do Korbielowa.

Na dole czekał już na niego Zespół Ratownictwa Medycznego, który przejął dalszą opiekę. Cała operacja zakończyła się w okolicach godziny 20:00, trwając w sumie kilka godzin i angażując liczne siły oraz specjalistyczny sprzęt.

GOPR po raz kolejny apeluje do turystów: nawet idealna pogoda nie chroni przed skutkami opuszczenia wyznaczonego szlaku, co może błyskawicznie skończyć się dezorientacją i brakiem możliwości powrotu.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

GOPR
GOPR BESKIDY