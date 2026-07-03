Egzamin ósmoklasisty. Wyniki 2026 dostępne

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy tak ważny sprawdzian w edukacji każdego ucznia. Jego wyniki decydują o liczbie punktów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i często mają wpływ na możliwość dostania się do wymarzonego liceum, technikum lub szkoły branżowej. Nic więc dziwnego, że na początku lipca tysiące ósmoklasistów i ich rodziców z niecierpliwością czekają na moment ogłoszenia rezultatów.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 od godziny 8:30

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni wyniki egzaminu ósmoklasisty w piątek, 3 lipca 2026 roku. Od godziny 8:30 uczniowie będą mogli zalogować się do ogólnopolskiego systemu informatycznego ziu.gov.pl, gdzie znajdą swoje indywidualne wyniki z poszczególnych przedmiotów. Co ważne, aby sprawdzić rezultaty, należy zalogować się przy użyciu danych przekazanych wcześniej przez szkołę.

Gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Najszybszym sposobem jest zalogowanie się do systemu ziu.gov.pl. Osoby jednak, które wolą odebrać wyniki osobiście, będą mogły zrobić to również w swoich szkołach. Placówki planują wydawanie zaświadczeń i informacji o wynikach od około godziny 9:00, choć dokładna godzina może się nieznacznie różnić w zależności od szkoły.

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Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty 2026

W sytuacji gdy czujecie, że być może uzyskany wynik nie odzwierciedla waszej wiedzy i umiejętności, możecie się odwołać. Pierwszym tego krokiem jest złożenie wniosku o wgląd sprawdzonej pracy do dyrektora danej OKE. Następnie, jeśli po wglądzie pojawią się zastrzeżenia należy złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów, a wówczas OKE ma 7 dni na sprawdzenie ponowne egzaminu.