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Egzamin ósmoklasisty. Wyniki 2026 dostępne
Egzamin ósmoklasisty to pierwszy tak ważny sprawdzian w edukacji każdego ucznia. Jego wyniki decydują o liczbie punktów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i często mają wpływ na możliwość dostania się do wymarzonego liceum, technikum lub szkoły branżowej. Nic więc dziwnego, że na początku lipca tysiące ósmoklasistów i ich rodziców z niecierpliwością czekają na moment ogłoszenia rezultatów.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 od godziny 8:30
Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni wyniki egzaminu ósmoklasisty w piątek, 3 lipca 2026 roku. Od godziny 8:30 uczniowie będą mogli zalogować się do ogólnopolskiego systemu informatycznego ziu.gov.pl, gdzie znajdą swoje indywidualne wyniki z poszczególnych przedmiotów. Co ważne, aby sprawdzić rezultaty, należy zalogować się przy użyciu danych przekazanych wcześniej przez szkołę.
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Gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty?
Najszybszym sposobem jest zalogowanie się do systemu ziu.gov.pl. Osoby jednak, które wolą odebrać wyniki osobiście, będą mogły zrobić to również w swoich szkołach. Placówki planują wydawanie zaświadczeń i informacji o wynikach od około godziny 9:00, choć dokładna godzina może się nieznacznie różnić w zależności od szkoły.
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Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty 2026
W sytuacji gdy czujecie, że być może uzyskany wynik nie odzwierciedla waszej wiedzy i umiejętności, możecie się odwołać. Pierwszym tego krokiem jest złożenie wniosku o wgląd sprawdzonej pracy do dyrektora danej OKE. Następnie, jeśli po wglądzie pojawią się zastrzeżenia należy złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów, a wówczas OKE ma 7 dni na sprawdzenie ponowne egzaminu.