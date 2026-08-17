Wszyscy czekali na Ewę Swobodę i Anastazję Kuś, a z samolotu wyszła inna bohaterka! Poznajesz?

Polski Związek Lekkiej Atletyki na godzinę 15 zapowiadał konferencję z udziałem m.in. Ewy Swobody, Anastazji Kuś i Pii Skrzyszowskiej po powrocie z mistrzostw Europy w Birmingham. Przylot polskich bohaterów ME zainteresował tradycyjnie dziennikarzy i kibiców, z których część mogła nie zdawać sobie sprawy, że kilkadziesiąt minut wcześniej na lotnisku pojawi się inna wielka bohaterka polskiego sportu z ostatnich dni. Z samolotu wyszła Katarzyna Wasick – świeżo upieczona mistrzyni Europy w pływaniu!

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Czekali na lotnisku na polskich bohaterów ME. Nagle pojawiła się inna mistrzyni!

Polka ma za sobą znakomity weekend w Paryżu. W finale 50 metrów stylem dowolnym popłynęła w czasie 23,84 s, sięgając po złoty medal. Co więcej, wynik ten jest nowym rekordem Polski. Wasick wyprzedziła między innymi wielką faworytkę, mistrzynię olimpijską Sarah Sjoestroem. O zwycięstwie zdecydowały zaledwie dwie setne sekundy.

Nic dziwnego, że jej pojawienie się na warszawskim lotnisku było miłą niespodzianką. Choć uwaga kibiców skupiała się w dużej mierze na lekkoatletach wracających z Birmingham, powrót Wasick miał tego dnia szczególne znaczenie. Przypomnijmy, że reprezentacja Polski wraca z Wielkiej Brytanii z 8 medalami, ale bez złota, którym mogła pochwalić się nasza pływaczka. Z dumnie zawieszonym krążkiem na szyi chętnie pozowała do zdjęć, rozdała autografy i udzieliła wypowiedzi zgromadzonym dziennikarzom.

Na Okęciu zapowiada się więc sportowe popołudnie pełne emocji. Jedni dopiero będą świętować sukcesy z Birmingham, a Katarzyna Wasick już może cieszyć się w Polsce ze swojego złota ME!