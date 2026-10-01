Zdjęcia Huberta Hurkacza z dziewczyną zachwyciły fanów! Tak bawią się w Chinach

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-01 20:47

Hubert Hurkacz ma za sobą udany czas w Chinach, gdzie towarzyszy mu jego dziewczyna Hania. Tenisista z Wrocławia podzielił się z fanami zdjęciami z azjatyckich turniejów. Nie zabrakło również romantycznych obrazków z ukochaną.

Hubert Hurkacz po dobrym występie w turnieju ATP 250 w Chengdu, gdzie doszedł do finału, teraz gra już w Pekinie. W czwartek nasz najlepszy tenisista w świetnym stylu pokonał 5:7, 6:3, 6:4 Amerykanina Learnera Tiena, 15. rakietę świata. Awansował do 2. rundy, w której jego rywalem będzie Francuz Arthur Gea.

Wielkie zwycięstwo Huberta Hurkacza w Pekinie! Ograł młodego gwiazdora!

W Chinach Hubiemu towarzyszy jego dziewczyna Hanna Walicka, która podróżuje z tenisistą po całym świecie i wspiera go w trakcie kolejnych turniejów. - Jest dla mnie cudownym wsparciem - mówił Hurkacz pytany o 21-letnią ukochaną.

W trakcie turnieju w Chengdu Hubi podzielił się z fanami zdjęciami i wideo z pobytu w Chinach. Nie zabrakło również romantycznych fotek z ukochaną Hanią, które zachwyciły kibiców.

Hubert Hurkacz triumf w Cancun świętował z dziewczyną. Potem wysłał nam to nagranie

Hubert Hurkacz jeszcze na początku 2026 roku żartował, że życie tenisisty to często samotność – częste podróże, intensywny trening i mało czasu na relacje. Wszystko zmieniło się w ostatnim czasie. Podczas Wimbledonu zapytany o piękną brunetkę wspierającą go w jego boksie w czasie meczów, oficjalnie potwierdził, że ma dziewczynę.

- To moja dziewczyna. Jest naprawdę wspaniała – powiedział z uśmiechem po jednym z meczów.

Hubert Hurkacz DZIEWCZYNA: Kim jest Hanna Walicka?

Hanna Walicka pochodzi z Łodzi. Od dłuższego czasu pojawiała się na turniejach obok Huberta. Dziewczyna Hurkacza uprawiała lekkoatletykę - trenowała skok o tyczce. Jej ostatnie starty w zawodach młodzieżowych U18 miały miejsce w 2021 roku. Wówczas ustanowiła swój rekord życiowy na poziomie 2,45 m.

GALERIA: Hubert Hurkacz i jego dziewczyna Hania. Tak bawią się w Chinach

Hubert Hurkacz z dziewczyną Hanią
Galeria zdjęć 32
QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 30
Tenisista na tym zdjęciu to...
Carlos Alcaraz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI