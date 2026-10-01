Zdjęcia Huberta Hurkacza z dziewczyną zachwyciły fanów! Tak bawią się w Chinach

Hubert Hurkacz po dobrym występie w turnieju ATP 250 w Chengdu, gdzie doszedł do finału, teraz gra już w Pekinie. W czwartek nasz najlepszy tenisista w świetnym stylu pokonał 5:7, 6:3, 6:4 Amerykanina Learnera Tiena, 15. rakietę świata. Awansował do 2. rundy, w której jego rywalem będzie Francuz Arthur Gea.

Wielkie zwycięstwo Huberta Hurkacza w Pekinie! Ograł młodego gwiazdora!

W Chinach Hubiemu towarzyszy jego dziewczyna Hanna Walicka, która podróżuje z tenisistą po całym świecie i wspiera go w trakcie kolejnych turniejów. - Jest dla mnie cudownym wsparciem - mówił Hurkacz pytany o 21-letnią ukochaną.

W trakcie turnieju w Chengdu Hubi podzielił się z fanami zdjęciami i wideo z pobytu w Chinach. Nie zabrakło również romantycznych fotek z ukochaną Hanią, które zachwyciły kibiców.

Hubert Hurkacz triumf w Cancun świętował z dziewczyną. Potem wysłał nam to nagranie

Hubert Hurkacz jeszcze na początku 2026 roku żartował, że życie tenisisty to często samotność – częste podróże, intensywny trening i mało czasu na relacje. Wszystko zmieniło się w ostatnim czasie. Podczas Wimbledonu zapytany o piękną brunetkę wspierającą go w jego boksie w czasie meczów, oficjalnie potwierdził, że ma dziewczynę.

- To moja dziewczyna. Jest naprawdę wspaniała – powiedział z uśmiechem po jednym z meczów.

Hubert Hurkacz DZIEWCZYNA: Kim jest Hanna Walicka?

Hanna Walicka pochodzi z Łodzi. Od dłuższego czasu pojawiała się na turniejach obok Huberta. Dziewczyna Hurkacza uprawiała lekkoatletykę - trenowała skok o tyczce. Jej ostatnie starty w zawodach młodzieżowych U18 miały miejsce w 2021 roku. Wówczas ustanowiła swój rekord życiowy na poziomie 2,45 m.

GALERIA: Hubert Hurkacz i jego dziewczyna Hania. Tak bawią się w Chinach

32