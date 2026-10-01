Zaginiony 13-latek odnaleziony w Stalowej Woli. W mieszkaniu ukrywał się ktoś jeszcze

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-01 19:00

Policjanci ze Stalowej Woli zakończyli poszukiwania 13-letniego chłopca, o którego zaginięciu zaalarmowali bliscy. Chłopiec na kilka godzin zniknął i całkowicie ignorował próby kontaktu. Ostatecznie mundurowi namierzyli go w wynajmowanym mieszkaniu. Na miejscu czekała ich spora niespodzianka w postaci 21-latka, którym interesowały się organy ścigania.

Radiowóz na sygnale w nocy. O odnalezieniu zaginionego 13-latka w Stalowej Woli przeczytasz na SE.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Zaginięcie 13-latka ze Stalowej Woli. Matka powiadomiła służby

Mundurowi ze Stalowej Woli pomyślnie zakończyli poszukiwania zaginionego trzynastolatka, którego zniknięcie zgłosili zaniepokojeni bliscy. Sytuacja miała miejsce w niedzielę. Tuż przed godziną 20:00 oficer dyżurny otrzymał pilne zawiadomienie w sprawie zaginięcia dziecka. Z relacji matki wynikało, że jej syn opuścił dom w okolicach południa i przepadł bez wieści.

Nastolatek miał przy sobie telefon, ale konsekwentnie ignorował nadchodzące połączenia. Zgłaszająca zaginięcie kobieta poinformowała policjantów, że takie zachowanie jej syna miało już miejsce w przeszłości.

Policja natychmiast ruszyła do akcji poszukiwawczej. Mundurowi sprawdzali ewentualne kryjówki 13-latka.

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Poszukiwany 21-latek z Lublina zatrzymany w Stalowej Woli

Tymczasem poszukiwany nastolatek informował swoich znajomych na portalach społecznościowych, że czuje się dobrze i nic mu nie grozi. Konsekwentnie odmawiał jednak wskazania miejsca, w którym przebywa.

Funkcjonariuszom udało się wreszcie wytypować właściwy adres pobytu uciekiniera. Śledczy z wydziału kryminalnego wkroczyli do wynajmowanego lokalu w Stalowej Woli. Właśnie tam był zaginiony trzynastolatek. Po dopełnieniu formalności trafił pod opiekę rodziny.

To jednak nie oznaczało końca policyjnej interwencji. Okazało się, że w tym samym lokalu jest 21-letni mieszkaniec Lublina. Po rutynowym wylegitymowaniu wyszło na jaw, że młody mężczyzna figuruje w policyjnych systemach jako osoba poszukiwana przez Prokuraturę Rejonową w Suwałkach.

Suwalscy śledczy od dłuższego czasu próbowali ustalić, gdzie ukrywa się mieszkaniec województwa lubelskiego. 21-latek został natychmiast zatrzymany i przetransportowany na komendę. Kiedy mundurowi przeprowadzili wszystkie niezbędne czynności, mężczyzna opuścił policyjny areszt.

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