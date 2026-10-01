W wypadku zginęły trzy osoby. Kamil Bocheński uciekł ze szpitala, jest list gończy! Gdzie ukrywa się kierowca BMW?

Do wypadku doszło 22 sierpnia 2026 roku około godziny 7:50 w Głogowie Małopolskim na drodze krajowej nr 9. Na miejscu zginęły dwie osoby - kierowca samochodu marki Kia Stonic Tymoteusz G. oraz pasażerka Stanisława G. Niestety, 9 września 2026 roku na oddziale intensywnej terapii zmarł trzeci poszkodowany – pasażer Eugeniusz G.

Jak wynika z ustaleń śledczych, kierowca samochodu marki BMW X4, poszukiwany Kamil Bocheński miał umyślnie naruszyć zasady bezpieczeństwaw ruchu lądowym.

W wyniku nieprawidłowej obserwacji drogi oraz niezachowania szczególnej ostrożności podjął manewr wyprzedzania, nie upewniając się, czy posiada dostateczną widoczność i wolną przestrzeń – informował prokurator Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Manewr ten doprowadził do gwałtownego, czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka samochodem marki Kia Stonic.

Dodatkowo, okazało się, że 42-latek prowadził samochód pod wpływem substancji psychotropowych.

Kluczowe dla sprawy okazały się również uzyskane wyniki badań krwi podejrzanego. Wykazały one, że Kamil B. kierował pojazdem marki BMW X4 pod wpływem substancji psychotropowych: zolpidemu (grupa IV-P) oraz 3-CMC (grupa II-P). Stężenie tych środków upośledzało jego sprawność psychomotoryczną w stopniu odpowiadającym obecności alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila – przekazuje prokurator Ciechanowski.

Mężczyzna odpowiada obecnie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie pod wpływem substancji psychotropowych. Jak przypomina prokurator Ciechanowski, „za spowodowanie katastrofy lub wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych, sąd orzeka karę pozbawienia wolności w wymiarze nie niższym niż 5 lat (do ustawowego maksymalnego zagrożenia)”.

6

Gdzie jest kierowca BMW?

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie wydała postanowienie o poszukiwaniu listem gończym podejrzanego Kamila Bocheńskiego.

Mężczyzna, wobec którego na skutek zażalenia wniesionego przez prokuratora, Sąd Okręgowy w Rzeszowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, uciekł z placówek medycznych i bezprawnie utrudnia prowadzone przeciwko niemu postępowanie. Z uwagi na ukrywanie się podejrzanego, nie zdołano wykonać z jego udziałem dalszych czynności procesowych niezbędnych do zakończenia śledztwa – przekazuje prokuratura.

Prokuratura publikuje wizerunek mężczyzny:

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji, prokuratora lub Sądu (art. 280 § 1 pkt 4 k.p.k.).

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 § 1 k.k.).