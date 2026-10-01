Dziecko potrącone na rowerze w Rzeszowie. 12-latek trafił do szpitala

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-01 8:35

Do wypadku doszło na al. Kopisto w Rzeszowie. Jak przekazuje policja, kierujący Oplem podczas skrętu w prawo najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście. 12-latek trafił do szpitala.

  • W środę około godz. 9:00 na al. Kopisto w Rzeszowie doszło do wypadku z udziałem samochodu i roweru.
  • 75-letni kierowca Opla, skręcając w al. Rejtana, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 12-letniemu rowerzyście.
  • Poszkodowany 12-latek został przewieziony do szpitala; kierowca samochodu był trzeźwy.

Do zdarzenia doszło w środę około godz. 9.00 na al. Kopisto w Rzeszowie. Kierowca samochodu miał nie ustąpić pierwszeństwa rowerzyście.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 75-letni kierujący Oplem, jadąc al. Kopisto, podczas wykonywania manewru skrętu w prawo w al. Rejtana, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nastoletniemu rowerzyście – przekazuje policja. 

W związku z poniesionymi obrażeniami 12-latek został przewieziony do szpitala.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 75-latka - mężczyzna był trzeźwy.

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