Dziecko potrącone na rowerze w Rzeszowie. 12-latek trafił do szpitala

W środę około godz. 9:00 na al. Kopisto w Rzeszowie doszło do wypadku z udziałem samochodu i roweru.

75-letni kierowca Opla, skręcając w al. Rejtana, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 12-letniemu rowerzyście.

Poszkodowany 12-latek został przewieziony do szpitala; kierowca samochodu był trzeźwy.

Do zdarzenia doszło w środę około godz. 9.00 na al. Kopisto w Rzeszowie. Kierowca samochodu miał nie ustąpić pierwszeństwa rowerzyście.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 75-letni kierujący Oplem, jadąc al. Kopisto, podczas wykonywania manewru skrętu w prawo w al. Rejtana, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nastoletniemu rowerzyście – przekazuje policja.

W związku z poniesionymi obrażeniami 12-latek został przewieziony do szpitala.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 75-latka - mężczyzna był trzeźwy.