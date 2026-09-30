Prokuratura zleca kolejne badania psychiatryczne Ihora M.

Dwóch biegłych psychiatrów ponownie zbada 31-letniego Ihora M.

Poprzednia opinia wskazała na ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne.

W ataku nożem zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne.

Zaledwie kilka dni otrzymali dwaj wyznaczeni przez prokuraturę psychiatrzy na sporządzenie aktualnej opinii o stanie zdrowia 31-latka. Wcześniejsza diagnoza medyczna jednoznacznie wskazała, że podejrzany cierpi na ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Obecnie organ ścigania próbuje zweryfikować ewentualną poprawę kondycji napastnika. Jeśli najnowsza ekspertyza lekarzy nie ukaże żadnej zmiany, cała procedura diagnostyczna będzie musiała zostać powtórzona w późniejszym terminie.

„Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia Ihora się poprawił” – powiedziała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Ihor M. zaatakował nożem w jarosławskim opactwie

Tragedia rozegrała się w ubiegły czwartek (24.09), gdy agresor rzucił się z ostrym narzędziem na pięć osób przebywających na terenie obiektu sakralnego. W wyniku odniesionych obrażeń jeden z poszkodowanych zmarł, a dwóch rannych wciąż wymaga opieki medycznej. Obecnie 31-latek przebywa w tymczasowym areszcie na oddziale szpitalnym. Będzie odpowiadał za zabójstwo, próbę pozbawienia życia oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, za co za kratami może spędzić resztę swoich dni.

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