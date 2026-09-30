Tragiczny wypadek na obwodnicy. Ford zjechał na przeciwległy pas. W środku 5-letnie dziecko

Do dramatu doszło we wtorek, 29 września w godzinach popołudniowych. Na obwodnicy Jarosławia w miejscowości Munina zderzyły się ze sobą dwa pojazdy. Śledczy z jarosławskiej komendy pod nadzorem prokuratury szczegółowo badają teraz, jak doszło do czołowego zderzenia Forda i Lancii na DK94.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Fordem 31-letnia mieszkanka gminy Jarosław, na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzyła się z pojazdem marki Lancia – przekazuje jarosławska policja.

Służby ratunkowe błyskawicznie przystąpiły do akcji. Niestety, mimo wytrwałej i długiej reanimacji nie udało się przywrócić czynności życiowych 49-letniej mieszkance powiatu przeworskiego, siedzącej za kierownicą Lancii.

Jak informuje policja, kierująca pojazdem marki Ford podróżowała z 5-letnim dzieckiem. Kobieta i dziecko trafili do szpitala. 31-latka była trzeźwa.

Przez kilka godzin na miejscu tragedii funkcjonariusze prowadzili czynności operacyjne pod bacznym okiem prokuratora. Teraz w ramach śledztwa dokładnie przeanalizowane zostaną przyczyny oraz przebieg tego koszmarnego incydentu drogowego.