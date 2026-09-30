Tragiczny wypadek na obwodnicy. Ford zjechał na przeciwległy pas. W środku 5-letnie dziecko

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-30 14:42

Dramatyczne sceny na drodze krajowej nr 94 w Muninie koło Jarosławia. Na obwodnicy miasta czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosła 49-letnia kobieta.

Do dramatu doszło we wtorek, 29 września w godzinach popołudniowych. Na obwodnicy Jarosławia w miejscowości Munina zderzyły się ze sobą dwa pojazdy. Śledczy z jarosławskiej komendy pod nadzorem prokuratury szczegółowo badają teraz, jak doszło do czołowego zderzenia Forda i Lancii na DK94.

Polecany artykuł:

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Fordem 31-letnia mieszkanka gminy Jarosław, na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzyła się z pojazdem marki Lancia – przekazuje jarosławska policja.

Polecany artykuł:

Służby ratunkowe błyskawicznie przystąpiły do akcji. Niestety, mimo wytrwałej i długiej reanimacji nie udało się przywrócić czynności życiowych 49-letniej mieszkance powiatu przeworskiego, siedzącej za kierownicą Lancii.

Jak informuje policja, kierująca pojazdem marki Ford podróżowała z 5-letnim dzieckiem. Kobieta i dziecko trafili do szpitala. 31-latka była trzeźwa.

Przez kilka godzin na miejscu tragedii funkcjonariusze prowadzili czynności operacyjne pod bacznym okiem prokuratora. Teraz w ramach śledztwa dokładnie przeanalizowane zostaną przyczyny oraz przebieg tego koszmarnego incydentu drogowego.

ZBRODNIA W JAROSŁAWIU, CENY PALIW WYŻEJ, WYBORY W KRAKOWIE
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI