Sławomir D. zgwałcił i zabił 84-letnią Krystynę. Na koniec ukradł 300 zł

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-30 10:30

Do tej wstrząsającej zbrodni doszło  w miejscowości Hyżne na Podkarpaciu. Sławomir D. miał zgwałcić i zabić 84-letnią Krystynę. Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał mężczyznę na 25 lat więzienia. Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego.

  • Sławomir D. zgwałcił i brutalnie zabił 84-letnią Krystynę w jej domu w Hyżnem na Podkarpaciu w nocy z 14 na 15 maja 2023 roku, po czym ukradł 300 zł.
  • Ofiara doznała co najmniej 53 urazów; jej ciało odkryła rodzina 15 maja.
  • Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał Sławomira D. na 25 lat więzienia.
  • Od wyroku złożono apelacje; obrońca domaga się złagodzenia kary do 8 lat, powołując się na częściową niepoczytalność oskarżonego, a wyrok apelacyjny ma zapaść 12 października 2026 roku.

Do tragicznych wydarzeń doszło w nocy z 14/15 maja 2023 r. w miejscowości Hyżne. Sławomir D. miał wedrzeć się do domu 84-latki. Najpierw miał zgwałcić kobietę, a później zabić. Jak informował podczas rozprawy sądowej prokurator Arkadiusz Jarosz, mężczyzna "zadał co najmniej 53 urazy w różne części ciała". Prokuratura dokonała strasznych ustaleń. Opis tego, co miał dokonać Sławomir D. przeraża.

Po zabiciu seniorki Sławomir D. miał przeszukać mieszkanie i ukraść kilka rzeczy bez większej wartości oraz gotówki w kwocie 300 zł.

Kobieta mieszkała samotnie, a jej ciało znalazła rodzina, która pomagała Krystynie w pracach domowych. Odkrycia dokonano 15 maja około godz. 10.00.

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Sławomir S., mieszkaniec Hyżnego mieszkał w domu rodzinnym, nie pracował nigdzie na stałe. Miał nadużywać alkoholu, jak informowała prokuratura w komunikacie prasowym "był osobą nadużywającą alkoholu, prowadzącą nieustabilizowany tryb życia. W/w nigdzie nie pracował, utrzymywał się ze zbieractwa złomu i drobnych kradzieży, zwłaszcza do pustostanów czy opuszczonych domów mieszkalnych."

Wyrok dla Sławomira D. 

Wyrok 25 lat więzienia dla Sławomira D. zapadł przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie. Apelacje od wyroku sądu I instancji złożyli Prokurator Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz obrońca oskarżonego. Obrońca Sławomira D., domaga się złagodzenia kary do 8 lat pozbawienia wolności, ponieważ oskarżony miał być częściowo niepoczytalny w chwili popełnienia przestępstwa, co potwierdza jedna z opinii biegłych. Termin rozprawy apelacyjnej wyznaczono na 28 września. Jak informuje  Ewa Preneta-Ambicka rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie „Na rozprawie w dniu 28 września 2026 roku Sąd postanowił na podstawie art. 411 § 1 k.p.k. z uwagi na zawiłość sprawy odroczyć wydanie wyroku do dnia 12 października 2026 r.”

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