W Grzęsce był po prostu swoim człowiekiem

Choć kapłańska droga zaprowadziła księdza Stanisława poza rodzinną miejscowość, Grzęska przez całe życie pozostała dla niego ważnym miejscem. Wracał tutaj regularnie. Odwiedzał rodzinny dom, zajmował się ogrodem i niemal każdego dnia zaglądał na grób swoich rodziców.

Mieszkańcy pamiętają go również z codziennych, pozornie nieistotnych sytuacji. Potrafił porozmawiać z sąsiadem, zaprosić go na herbatę czy podzielić się warzywami i owocami z własnego ogrodu. To właśnie z takich wspomnień zbudowany jest obraz księdza Stanisława, który pozostanie w Grzęsce.

Dzisiaj te zwyczajne chwile nabierają zupełnie innego znaczenia. Ludzie, którzy wcześniej mogli spotkać go przy domu czy w ogrodzie, musieli 29 września stanąć przy jego trumnie.

Podczas uroczystości pogrzebowych przypomniano, że właśnie w Grzęsce ksiądz Stanisław został ochrzczony i tutaj dorastał. Jeden z kapłanów mówił o momencie, w którym młody Stanisław zdecydował się odpowiedzieć na swoje powołanie.

– To tu ksiądz Stanisław otrzymał chrzest, tu wzrastał w łasce i wyruszył jako parafianin na realizację wewnętrznego głosu, który usłyszał, który mówił „Pójdź za mną” – powiedział podczas homilii.

To właśnie ten rodzinny punkt na mapie pozostał dla niego ważny również wtedy, gdy jego życie związane było już z kapłaństwem. Powracał do Grzęski i do ludzi, których znał od lat.

Klucz znaleziony po tragedii. Padły przejmujące słowa

W czasie pogrzebu przywołano także szczegół, który po śmierci księdza Stanisława nabrał wyjątkowo symbolicznego znaczenia. Na miejscu tragedii znaleziono klucz do tabernakulum.

– Ksiądz Stanisław musiał mieć ten klucz w ręce, kiedy został ugodzony… Ksiądz Stanisław do końca swojego życia okazał się strażnikiem serca kościoła, jakim jest tabernakulum – mówił kapłan.

Po chwili padło zdanie, które szczególnie mocno wybrzmiało podczas uroczystości:

– Ksiądz Stanisław miał klucz do ludzkich serc.

Dla uczestników pogrzebu nie był to już tylko przedmiot znaleziony po tragedii. Stał się symbolem jego kapłańskiej posługi i życia, które związał z Kościołem.

W Grzęsce zostaną wspomnienia o człowieku, nie tylko o kapłanie

Kiedy kończy się pogrzeb, zostaje codzienność. I to właśnie w niej najczęściej wracają wspomnienia o osobach, których już nie ma.

W przypadku księdza Stanisława będą to zapewne obrazy zupełnie zwyczajne: jego ogród, wizyty przy grobie rodziców, rozmowy z sąsiadami czy wspólna herbata. Dla mieszkańców Grzęski właśnie te szczegóły pokazują, jak bardzo był związany z rodzinną miejscowością.

Dlatego 29 września żegnano tutaj nie tylko kapłana. Żegnano człowieka, którego mieszkańcy znali od lat i którego obecność była częścią ich codzienności.

Zginął w tragicznym ataku w Jarosławiu

Ksiądz Stanisław Zbojnowicz był jedyną śmiertelną ofiarą tragicznego ataku, do którego doszło 24 września w Jarosławiu. Jego śmierć wstrząsnęła mieszkańcami miasta oraz wiernymi.

Kilka dni później jego ciało zostało przywiezione do Grzęski. To tutaj, wśród rodziny, znajomych, sąsiadów i parafian, odbyło się ostatnie pożegnanie.

Dla wielu osób był to moment szczególnie trudny, bo żegnali człowieka, którego jeszcze niedawno mogli zobaczyć w zwyczajnych okolicznościach. Człowieka, który wracał do domu, odwiedzał swoich rodziców na cmentarzu i znajdował czas na rozmowę.

Teraz sam został w Grzęsce na zawsze.