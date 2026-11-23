Śledczy mają już pierwszą ekspertyzę biegłych

Postępowanie dotyczące dramatycznych wydarzeń z połowy października zmieniło niedawno jednostkę prowadzącą. Przeprowadzenie rutynowych w takich przypadkach badań laboratoryjnych pozwoliło śledczym na zamknięcie jednego z etapów weryfikacji materiału dowodowego. Jak przekazał w rozmowie z Radiem Eska Łukasz Malarski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu:

17 listopada pierwszy Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu przejął z Prokuratury Rejonowej w Nisku śledztwo w sprawie sprowadzenia w dniu 16 października bieżącego roku w Nisku zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru, w wyniku którego śmierć poniosło dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. W chwili obecnej w dalszym ciągu gromadzony jest materiał dowodowy.

Rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury odniósł się również bezpośrednio do kwestii analiz laboratoryjnych, wskazując na brak jakichkolwiek substancji psychoaktywnych czy alkoholu u zmarłych ratowników:

Uzyskano już opinie biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej z zakresu toksykologii. Z ustaleń wynikających z tej opinii wynika, że we krwi pobranej od strażaków nie ujawniono alkoholu etylowego ani żadnych środków odurzających.

Czekają na kolejne opinie z zakresu medycyny sądowej

Choć wyniki toksykologii są już w aktach, śledczy muszą uzbroić się w cierpliwość przed sformułowaniem ostatecznych wniosków dotyczących przyczyn zgonu obu mundurowych. Konieczne jest bowiem skompletowanie pełnej dokumentacji medycznej. Dalsze kroki proceduralne opisał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, Łukasz Malarski:

Aktualnie w śledztwie wykonywane są dalsze czynności procesowe i nie uzyskano jeszcze opinii biegłych z zakresu histopatologii. Po uzyskaniu tej opinii wraz z opinią toksykologiczną zostaną one przekazane biegłemu z zakresu medycyny sądowej, który wyda kompleksową opinię w tej sprawie.

Dramatyczna akcja w budynku z częściami rolniczymi

Do tragedii, która okryła żałobą podkarpacki garnizon, doszło w piątek, 16 października. Ogień pojawił się wówczas w obiekcie pełniącym funkcję sklepu oraz magazynu z asortymentem do maszyn rolniczych. Podczas prowadzenia działań gaśniczych wewnątrz płonącego budynku sytuacja nagle wymknęła się spod kontroli. Przebieg tamtych dramatycznych chwil relacjonował bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:

W momencie gaszenia pożaru, niestety doszło do tragicznej sytuacji. Dwóch strażaków, którzy gasili ogień, zostało odciętych przez pożar. Pomimo ich ewakuacji, nie udało się uratować ich życia. Zginęli.

Wielka strata dla podkarpackiej straży pożarnej

W wyniku odcięcia drogi odwrotu przez żywioł życie stracili dwaj doświadczeni funkcjonariusze pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku: młodszy kapitan Wojciech Garbacz oraz aspirant Bartłomiej Pieróg. Śmierć ratowników wywołała ogromny ból wśród ich rodzin, przyjaciół oraz kolegów z jednostki. Obaj udowodnili swoje najwyższe poświęcenie, oddając życie podczas niesienia pomocy w skrajnie niebezpiecznych warunkach.