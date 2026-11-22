Tragiczny wypadek w Medyni Głogowskiej. BMW potrąciło 90-latka

Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę, 21 listopada, po godzinie 17:00 na drodze wojewódzkiej przebiegającej przez Medynię Głogowską w gminie Czarna (powiat łańcucki, woj. podkarpackie).

Według wstępnych ustaleń policjantów 90-letni pieszy znalazł się na jezdni bezpośrednio przed nadjeżdżającym BMW. Za kierownicą samochodu siedział 38-letni mężczyzna, który nie zdołał uniknąć potrącenia seniora, który szedł drogą.

Siła uderzenia okazała się tragiczna w skutkach. Poszkodowany odniósł poważne obrażenia. Duchowny trafił do szpitala. Niestety pomimo natychmiastowo udzielonej pomocy, ksiądz Józef Kot zmarł.

Policjanci ustalili, że kierowca BMW był trzeźwy. Dokładne okoliczności i przebieg śmiertelnego wypadku będą wyjaśniane.

Nie żyje ksiądz Józef Kot. Strażacy przekazali tragiczną wiadomość

W niedzielę, 22 listopada, rano okazało się, że ofiarą wypadku był 90-letni ks. Józef Kot. Informację o jego śmierci przekazali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyni Głogowskiej.

– Niestety, dociera do nas z rana tragiczna informacja. We wczorajszym wypadku w naszej miejscowości przy drodze wojewódzkiej zginął tragicznie nasz ks. Józef Kot. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie – napisali strażacy w mediach społecznościowych.

Śmierć duchownego to bolesna wiadomość dla lokalnej społeczności. Okoliczności, w jakich 90-latek znalazł się na jezdni przed nadjeżdżającym samochodem, pozostają przedmiotem wyjaśnień.