Eksplozja na rosyjskim statku. Jednostka stanęła w płomieniach

Do niebezpiecznego incydentu doszło w sobotę, 21 listopada, na wodach Zatoki Fińskiej. Rosyjski statek towarowy Sparta II płynął z Petersburga do Bałtyjska w obwodzie królewieckim, gdy został zaatakowany przez drony. Na pokładzie doszło do eksplozji, a następnie wybuchł pożar. Według fińskich sił zbrojnych za uderzeniem prawdopodobnie stoi Ukraina, która prowadziła ataki powietrzne na rosyjskie cele w rejonie Zatoki Fińskiej.

Z informacji estońskiej Policji i Straży Granicznej wynika, że do wybuchu doszło, gdy jednostka znajdowała się w estońskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na szlaku żeglugowym dostępnym dla ruchu międzynarodowego. Uszkodzony statek zaczął następnie dryfować na północ i przedostał się na fińskie wody terytorialne.

Sytuacja była na tyle poważna, że konieczna okazała się ewakuacja całej 16-osobowej załogi. Marynarze opuścili płonącą jednostkę i zostali zabrani na pokład innego rosyjskiego statku towarowego, który skierował się w stronę Rosji.

Na pokładzie łatwopalny ładunek. Służby nie wykluczają zatonięcia statku

Uszkodzona Sparta II znajduje się w pobliżu fińskiej miejscowości Loviisa, kilkadziesiąt kilometrów na południowy wschód od Helsinek. W działaniach gaśniczych uczestniczą jednostki z Finlandii, Estonii i Rosji. Ratownicy walczą nie tylko z pożarem, ale również z zagrożeniem dla środowiska morskiego. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że na pokładzie znajduje się łatwopalny ładunek, którego dokładny charakter nie został ustalony.

– Nie mamy informacji, co dokładnie jest na pokładzie statku, ale wiemy, że znajduje się tam ładunek łatwopalny – powiedział komandor Ivo Vark, dowódca estońskiej marynarki wojennej, w rozmowie z telewizją ETV.

Służby przygotowują się na różne scenariusze, w tym możliwość zatonięcia uszkodzonej jednostki. Priorytetem jest ugaszenie ognia, zabezpieczenie akwenu przed ewentualnym zanieczyszczeniem oraz odholowanie statku na rosyjskie wody.

Statek powiązany z rosyjską armią. Władze Finlandii zabrały głos

Sparta II nie jest przypadkową jednostką. Statek został objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Według doniesień medialnych ma powiązania z rosyjską armią i mógł być wykorzystywany do transportu sprzętu wojskowego, w tym uzbrojenia. Nie potwierdzono jednak, jaki dokładnie ładunek przewoził w chwili ataku.

Incydent wywołał poważne zaniepokojenie fińskich władz. Prezydent Finlandii Alexander Stubb określił sytuację jako „poważną”. Do zdarzenia odniósł się również premier Petteri Orpo.

– Wojna toczy się w naszym sąsiedztwie – powiedział szef fińskiego rządu, podkreślając jednocześnie, że Ukraina ma prawo atakować rosyjskiego agresora.

Atak na Spar­tę II pokazuje, że działania wojenne mogą mieć bezpośrednie konsekwencje również dla bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku. Fińskie i estońskie służby nadal monitorują sytuację, a kluczowe pozostaje opanowanie pożaru i niedopuszczenie do katastrofy ekologicznej.

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