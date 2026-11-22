Eksplozja na rosyjskim statku. Jednostka stanęła w płomieniach
Do niebezpiecznego incydentu doszło w sobotę, 21 listopada, na wodach Zatoki Fińskiej. Rosyjski statek towarowy Sparta II płynął z Petersburga do Bałtyjska w obwodzie królewieckim, gdy został zaatakowany przez drony. Na pokładzie doszło do eksplozji, a następnie wybuchł pożar. Według fińskich sił zbrojnych za uderzeniem prawdopodobnie stoi Ukraina, która prowadziła ataki powietrzne na rosyjskie cele w rejonie Zatoki Fińskiej.
Z informacji estońskiej Policji i Straży Granicznej wynika, że do wybuchu doszło, gdy jednostka znajdowała się w estońskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na szlaku żeglugowym dostępnym dla ruchu międzynarodowego. Uszkodzony statek zaczął następnie dryfować na północ i przedostał się na fińskie wody terytorialne.
Sytuacja była na tyle poważna, że konieczna okazała się ewakuacja całej 16-osobowej załogi. Marynarze opuścili płonącą jednostkę i zostali zabrani na pokład innego rosyjskiego statku towarowego, który skierował się w stronę Rosji.
Na pokładzie łatwopalny ładunek. Służby nie wykluczają zatonięcia statku
Uszkodzona Sparta II znajduje się w pobliżu fińskiej miejscowości Loviisa, kilkadziesiąt kilometrów na południowy wschód od Helsinek. W działaniach gaśniczych uczestniczą jednostki z Finlandii, Estonii i Rosji. Ratownicy walczą nie tylko z pożarem, ale również z zagrożeniem dla środowiska morskiego. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że na pokładzie znajduje się łatwopalny ładunek, którego dokładny charakter nie został ustalony.
– Nie mamy informacji, co dokładnie jest na pokładzie statku, ale wiemy, że znajduje się tam ładunek łatwopalny – powiedział komandor Ivo Vark, dowódca estońskiej marynarki wojennej, w rozmowie z telewizją ETV.
Służby przygotowują się na różne scenariusze, w tym możliwość zatonięcia uszkodzonej jednostki. Priorytetem jest ugaszenie ognia, zabezpieczenie akwenu przed ewentualnym zanieczyszczeniem oraz odholowanie statku na rosyjskie wody.
Statek powiązany z rosyjską armią. Władze Finlandii zabrały głos
Sparta II nie jest przypadkową jednostką. Statek został objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Według doniesień medialnych ma powiązania z rosyjską armią i mógł być wykorzystywany do transportu sprzętu wojskowego, w tym uzbrojenia. Nie potwierdzono jednak, jaki dokładnie ładunek przewoził w chwili ataku.
Incydent wywołał poważne zaniepokojenie fińskich władz. Prezydent Finlandii Alexander Stubb określił sytuację jako „poważną”. Do zdarzenia odniósł się również premier Petteri Orpo.
– Wojna toczy się w naszym sąsiedztwie – powiedział szef fińskiego rządu, podkreślając jednocześnie, że Ukraina ma prawo atakować rosyjskiego agresora.
Atak na Spartę II pokazuje, że działania wojenne mogą mieć bezpośrednie konsekwencje również dla bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku. Fińskie i estońskie służby nadal monitorują sytuację, a kluczowe pozostaje opanowanie pożaru i niedopuszczenie do katastrofy ekologicznej.
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