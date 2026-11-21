Totensonntag. Dzień pamięci o zmarłych

Mowa o Totensonntag, czyli Niedzieli Zmarłych, nazywanej również Niedzielą Wieczności (Ewigkeitssonntag). To święto wywodzące się z tradycji ewangelickiej, obchodzone w ostatnią niedzielę roku kościelnego przed rozpoczęciem Adwentu.

Geneza tego dnia sięga XIX wieku. W Kościele ewangelickim ustanowiono go jako dzień modlitwy i pamięci o zmarłych. W wielu parafiach podczas nabożeństw odczytywane są nazwiska osób, które zmarły w ciągu minionego roku. Wierni są zachęcani również do refleksji nad przemijaniem i wartością życia.

Choć Totensonntag nie jest w Niemczech ustawowym dniem wolnym od pracy, należy do grupy tzw. „cichych świąt” (stille Feiertage), objętych szczególną ochroną prawną.

Zakaz imprez, koncertów i zawodów sportowych

Najbardziej restrykcyjne przepisy obowiązują między innymi w Nadrenii Północnej-Westfalii. Zgodnie z tamtejszą ustawą o świętach od godzin porannych aż do godz. 18 zabronione są publiczne imprezy rozrywkowe, wydarzenia muzyczne, taneczne, a także wiele zawodów sportowych.

Ograniczenia obejmują również liczne wydarzenia masowe organizowane na świeżym powietrzu. W praktyce oznacza to konieczność przesuwania meczów, turniejów czy występów artystycznych na późniejsze godziny albo całkowite ich odwoływanie.

Nie oznacza to jednak całkowitego zakazu aktywności fizycznej. Niemcy mogą bez przeszkód biegać, jeździć na rowerze czy korzystać z siłowni. Problem pojawia się wtedy, gdy sport przybiera formę widowiska lub zorganizowanej imprezy.

Jarmarki bożonarodzeniowe też muszą się podporządkować

Szczególne zasady dotyczą również słynnych niemieckich jarmarków bożonarodzeniowych. Część z nich pozostaje tego dnia całkowicie zamknięta, nawet jeśli sezon świąteczny rozpoczął się już wcześniej.

Niektóre targi mogą otworzyć swoje stoiska dopiero po godz. 18. Tak jest między innymi w Kolonii, gdzie wybrane jarmarki rozpoczynają działalność dopiero po zakończeniu okresu obowiązywania ograniczeń. Organizatorzy muszą dostosowywać harmonogramy do lokalnych przepisów dotyczących „cichych świąt”.

Amatorski sport zamiera na jeden dzień

Największe konsekwencje odczuwają kluby amatorskie i lokalne ligi. Większość spotkań piłkarskich, które zwykle odbywają się w niedzielne popołudnia, musi zostać przełożona lub zaplanowana na inny termin.

Również profesjonalne rozgrywki uwzględniają obowiązujące przepisy. Dlatego mecze drużyn z Nadrenii Północnej-Westfalii często rozpoczynają się dopiero wieczorem. Organizatorzy nie mogą liczyć na automatyczne wyjątki. Takie zgody wydawane są jedynie w szczególnych przypadkach, a władze dokładnie analizują, czy wydarzenie nie naruszy charakteru dnia pamięci.

Nawet kilkadziesiąt tysięcy euro grzywny

Złamanie przepisów dotyczących „cichych świąt” może okazać się bardzo kosztowne. Wysokość kar zależy od landu i rodzaju naruszenia. W niektórych krajach związkowych organizatorom imprez grożą grzywny sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy euro.

Niemieckie przepisy od lat wywołują dyskusje. Zwolennicy podkreślają, że pozwalają zachować wyjątkowy charakter dnia poświęconego pamięci o zmarłych. Krytycy z kolei wskazują, że ograniczenia są zbyt daleko idące i nie odpowiadają współczesnemu, świeckiemu społeczeństwu. Mimo tych sporów Totensonntag pozostaje jednym z najbardziej chronionych dni w niemieckim kalendarzu.

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