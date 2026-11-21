Daniel Martyniuk i jego dotychczasowe życie. Wykształcenie oraz głośne skandale

Daniel Martyniuk przyszedł na świat w 1989 roku jako jedyne dziecko Danuty Martyniuk oraz Zenona Martyniuka, stojącego na czele formacji Akcent. Po ukończeniu studiów w Akademii Morskiej w Gdyni Daniel Martyniuk zdobył dyplom oficera-nawigatora. Przez pewien okres wykorzystywał wyuczony zawód i pływał jako marynarz na jednostkach handlowych, lecz ostatecznie porzucił pracę na morzu, by spróbować swoich sił w branży muzycznej.

Prawdziwy rozgłos w całym kraju zyskał jednak nie dzięki pracy zawodowej, a przez liczne afery, zatargi z wymiarem sprawiedliwości oraz publikowane w internecie wulgarne filmy, na których obrażał znane osoby i własną rodzinę. Mężczyzna dwukrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Jego pierwsze małżeństwo z Eweliną, z którą ma córkę Laurę, zakończyło się rozwodem w 2020 roku, natomiast w 2023 roku na Bali poślubił Faustynę, która w czerwcu 2025 roku urodziła ich wspólnego syna Floriana.

Daniel Martyniuk urządził awanturę w samolocie

Daniel Martyniuk w programie „Nasi w mundurach”. Jak zakończył się jego udział w show TTV?

W czwartym sezonie programu stacji TTV „Nasi w mundurach”, emitowanym jesienią 2026 roku, widzowie mogli śledzić losy Daniela Martyniuka, którego występ zakończył się głośną aferą. W początkowych odcinkach syn popularnego piosenkarza disco polo otwarcie deklarował chęć życiowej przemiany, poprawy stanu zdrowia oraz walki o bliskich. Ostatecznie uczestnik nie stawił się jednak na nagraniach drugiej części zmagań. Gdy po jakimś czasie przyjechał na teren jednostki w towarzystwie matki Danuty, przepraszał za swoje zachowanie pod wpływem alkoholu i błagał o kolejną szansę, ale pułkownik Krzysztof Przepiórka pozostał nieugięty i definitywnie odesłał go do domu.

Daniel Martyniuk trafił do szpitala. Pokazał w sieci niepokojące zdjęcie

W ostatnim czasie o synu lidera grupy Akcent znów zrobiło się głośno za sprawą wywiadu, w którym wyraził skruchę za dawne występki i zapowiedział walkę o relacje z żoną Faustyną, synkiem oraz rodzicami. Świadomy swoich potknięć mężczyzna wyznał, że chce wszystko naprawić, a na jego profilach społecznościowych zaczęły pojawiać się wyłącznie zabawne rolki oraz nagrania wokalne, które zachwyciły internautów jego talentem. Tym większym szokiem dla obserwatorów okazała się publikacja z sobotniego popołudnia, kiedy to Daniel Martyniuk udostępnił w sieci zdjęcie ze szpitalnej sali. Fotografia jasno wskazuje, że został on hospitalizowany, choć przyczyny jego problemów zdrowotnych pozostają na ten moment nieznane.

Pozostaje życzyć mu jak najszybszego powrotu do pełni sił.