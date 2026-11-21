Koniec 21-letniej misji o. Wojciecha Giertycha

W sobotę Watykan poinformował o nominacji nowego teologa Domu Papieskiego. Papież Leon XIV powierzył tę funkcję francuskiemu dominikaninowi, o. Serge-Thomasowi Bonino. Zastąpi on o. Wojciecha Giertycha, który pełnił ten urząd od grudnia 2005 roku.

Decyzja związana jest z osiągnięciem przez polskiego dominikanina wieku emerytalnego. O. Giertych przez ponad dwie dekady należał do najbliższego grona współpracowników kolejnych papieży, czuwając nad teologiczną poprawnością ich nauczania.

Kim jest nowy teolog Domu Papieskiego?

Urodzony w 1961 roku w Marsylii o. Serge-Thomas Bonino jest cenionym teologiem i filozofem. W przeszłości pełnił funkcję sekretarza generalnego Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od 2014 roku przewodniczy również Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu.

Francuski dominikanin wykłada filozofię oraz teologię, a jego dorobek naukowy związany jest przede wszystkim z myślą św. Tomasza z Akwinu i współczesną refleksją teologiczną Kościoła katolickiego.

Ważna rola w cieniu papieskich dokumentów

Teolog Domu Papieskiego nie jest postacią szeroko znaną opinii publicznej, ale odgrywa niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu Stolicy Apostolskiej. Do jego głównych zadań należy analiza oraz weryfikacja teologiczna i doktrynalna papieskich przemówień, homilii, encyklik i innych dokumentów.

Urząd ten od średniowiecza, zgodnie z wielowiekową tradycją Kościoła, powierzany jest zakonnikom dominikańskim. Ich zadaniem jest wspieranie papieża w kwestiach związanych z nauczaniem wiary i czuwanie nad zgodnością publikowanych treści z doktryną katolicką.

Polski dominikanin pozostawia bogaty dorobek

O. Wojciech Giertych urodził się w 1951 roku w Londynie. Po studiach historycznych w Poznaniu wstąpił do zakonu dominikanów, a następnie kontynuował naukę na rzymskim Uniwersytecie Angelicum. Od 1984 roku jest tam profesorem teologii.

Polski duchowny jest także autorem licznych publikacji naukowych i religijnych. W 2026 roku wspólnie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim opublikował książkę „Rozmowy rzymskie”, poświęconą zagadnieniom wiary, kultury i współczesnych wyzwań stojących przed Kościołem.

Zmiana na stanowisku teologa Domu Papieskiego oznacza zakończenie jednego z najdłuższych okresów sprawowania tej funkcji w najnowszej historii Watykanu. Teraz odpowiedzialność za teologiczne wsparcie papieża Leona XIV spoczywać będzie na barkach francuskiego dominikanina.

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