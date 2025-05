Historyczna msza w Watykanie. Pontyfikat Leona XIV rozpoczęty. „Miłość i jedność – to nasza misja”

Jak informuje Vatican News, to kontynuacja kontaktu między Stolicą Apostolską a Kijowem. Dzień po wyborze Leona XIV, prezydent Zełenski rozmawiał telefonicznie z papieżem i zaprosił go do złożenia wizyty na Ukrainie, wyrażając nadzieję na rychłe spotkanie twarzą w twarz.

Na zakończenie mszy świętej rozpoczynającej pontyfikat, Papież Leon XIV zaapelował: „Umęczona Ukraina czeka z nadzieją na negocjacje w sprawie sprawiedliwego i trwałego pokoju”.

Audiencja u Ojca Świętego to ważny krok w relacjach między Ukrainą a Watykanem. Prezydent Zełenski wyraził wdzięczność za wsparcie i modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie. Spotkanie to jest również wyrazem nadziei na rychłe zakończenie konfliktu i rozpoczęcie procesu odbudowy kraju.

Quiz: historia papieży. Sprawdź swoją wiedzę! Pytanie 1 z 12 Który papież zrzekł się urzędu w 2013 roku? Benedykt XVI Jan Paweł I Paweł VI Jan Paweł II Następne pytanie