Śmiertelne potrącenie na torach

Jak informuje lokalny portal NewsLubuski.pl, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do nowosolskich służb ratunkowych w sobotę, 21 listopada, około godziny 9.20. Do tragedii doszło w rejonie ul. Starostawskiej w Nowej Soli. Pociąg osobowy Polregio jadący z Głogowa do Zielonej Góry potrącił człowieka znajdującego się na torowisku.

Na miejsce natychmiast skierowano dwa zastępy straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz patrole policji. Niestety, obrażenia okazały się śmiertelne i poszkodowana osoba zginęła na miejscu.

Ofiarą miała być około 60-letnia kobieta

Więcej informacji o ofierze podał portal Poscigi.pl. Według lokalnego serwisu pod kołami pociągu zginęła około 60-letnia kobieta.

Na obecnym etapie służby nie przekazały oficjalnie szczegółowych informacji dotyczących tożsamości ofiary ani okoliczności, w jakich znalazła się ona na torach.

Policja i prokuratura badają okoliczności tragedii

Jak podaje NewsLubuski.pl, na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora, który ma pomóc w wyjaśnieniu wszystkich okoliczności tragedii.

Również PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiedziały wyjaśnienie przyczyn zdarzenia. Okoliczności wypadku ma ustalić specjalnie powołana komisja.

Poważne utrudnienia na kolei

Wypadek spowodował duże problemy w ruchu kolejowym. TVP Info poinformowało, że ruch pociągów na odcinku Nowa Sól - Niedoradz został wstrzymany. PKP Polskie Linie Kolejowe uruchomiły zastępczą komunikację autobusową dla pociągów regionalnych i dalekobieżnych, a część składów PKP Intercity została skierowana trasami okrężnymi.

Według informacji przekazanych przez NewsLubuski.pl utrudnienia dotknęły między innymi pociąg PKP Intercity „Matejko” ze Szczecina do Przemyśla oraz skład Kolei Dolnośląskich jadący z Zielonej Góry do Wrocławia. Opóźnienia szybko przekroczyły wstępnie zakładane przez zarządcę infrastruktury 15 minut.

Apel do podróżnych

PKP Polskie Linie Kolejowe apelują do pasażerów o sprawdzanie aktualnych komunikatów przed podróżą. Informacje o zmianach w kursowaniu pociągów publikowane są na Portalu Pasażera oraz na stronach internetowych przewoźników.

Do czasu zakończenia czynności służb i przywrócenia normalnego ruchu podróżni muszą liczyć się z dalszymi utrudnieniami na linii kolejowej nr 273 przebiegającej przez Nową Sól.

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