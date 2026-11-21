Dwa tygodnie od zamachu w Krakowie. Padło co najmniej 100 strzałów

Dziś, 21 listopada, mijają dokładnie dwa tygodnie od tragicznych wydarzeń na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni mężczyzna z Ostrowca Świętokrzyskiego przyjechał do miasta i otworzył ogień do przypadkowych osób spacerujących i pracujących w jego sercu.

Ostatecznie zastrzelił sześć osób, a kolejnych 15 ranił. Dwa tygodnie po zamachu życie w centrum powoli wraca do normalności, jednak Kraków już nigdy nie będzie taki sam jak przed tragedią.

Prokuratura ustaliła już, że 24-letni zamachowiec wystrzelił w kierunku niewinnych ludzi co najmniej 100 pocisków. Niewykluczone, że było ich jeszcze więcej

Turyści wrócili na Rynek Główny. W czterech miejscach wciąż płonie morze zniczy

W ogródkach kawiarnianych ostrzelanych przez Michała Oksińskiego ponownie siedzą turyści i piją kawę. Kwiaciarki sprzedają kwiaty, a dorożkarze wrócili na swoje postoje.

Jednak o tragedii sprzed dwóch tygodni nie sposób zapomnieć.

W czterech punktach Rynku Głównego – na rogu ulic Szczepańskiej i Sławkowskiej, w pobliżu kościoła św. Wojciecha, obok ławki nieopodal kościoła Mariackiego oraz przy wciąż zamkniętym sklepie Zara – płonie morze zniczy.

To właśnie w tych miejscach zginęli ludzie trafieni pociskami wystrzelonymi przez 24-latka.

„Widziałam, jak giną ludzie”. Przejmujące słowa kobiety, która przeżyła zamach

O kulisach tragedii opowiedziała także pani Luba. Kobieta widziała na własne oczy, jak zamachowiec strzela do tłumu. Była też świadkiem śmieci wielu osób.

– W momencie tragedii stałam z obwarzankami koło wylotu ulicy Brackiej. Widziałam, jak giną ludzie od kul. Zmarł nasz kolega Robert, nie zdążył uciec. Teraz życie powoli wraca na Rynek, są turyści, wycieczki, ale jest też bardzo dużo policji. Bardzo dużo osób przynosi znicze i kwiaty i modli się za tych niewinnych zmarłych – mówi w rozmowie z „Super Expressem” pani Luba.

Dorożkarz wciąż ma kulę w sercu. Ranni nadal walczą o powrót do zdrowia

Część osób rannych podczas zamachu opuściła już krakowskie szpitale. Wielu poszkodowanych czeka jednak jeszcze długa droga do odzyskania zdrowia.

Piotr Łagan, dorożkarz dwukrotnie trafiony pociskami wystrzelonymi przez Oksińskiego, nie wróci do domu co najmniej do końca roku.

W jego sercu wciąż tkwi kula, którą lekarze będą mogli usunąć dopiero wtedy, gdy poprawi się ogólny stan zdrowia mężczyzny.

Z kolei 27-letnia kobieta ze Śląska, również ranna podczas zamachu, została przetransportowana do Warszawy, gdzie przeszła skomplikowaną operację wątroby.

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Rodzina odebrała ciało zamachowca. Zorganizuje jego pochówek

Tymczasem rodzina Michała Oksińskiego odebrała już ciało 24-latka i zajmie się organizacją jego pochówku.

Zamachowiec zmarł w szpitalu dwa dni po tragedii, 9 listopada, wskutek obrażeń odniesionych podczas interwencji policjantów, którzy powstrzymali jego atak.

Choć na krakowskim Rynku Głównym ponownie pojawiają się tłumy turystów, tragedia z 7 listopada na długo pozostanie w pamięci mieszkańców.