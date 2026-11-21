Harry Marchant został postrzelony podczas zamachu na Rynku Głównym w Krakowie

Pochodzący z miejscowości Haxby pod brytyjskim Yorkiem Harry Marchant znalazł się 7 listopada w samym środku tragicznych zajść na Rynku Głównym w Krakowie. Wówczas uzbrojony mężczyzna zaczął strzelać do osób przebywających w centrum miasta. W rezultacie tego brutalnego ataku śmierć poniosło sześć osób, a piętnaście kolejnych odniosło obrażenia.

W gronie rannych znalazł się właśnie młody obywatel Wielkiej Brytanii, który z raną postrzałową musiał pilnie trafić do szpitala. Poszkodowanym chłopakiem zajęli się lekarze z polskiej placówki medycznej, podczas gdy jego przebywająca na Wyspach rodzina w ogromnym napięciu czekała na wieści dotyczące jego kondycji zdrowotnej.

Pierwsze oficjalne oświadczenie w imieniu krewnych wydała 10 listopada policja z hrabstwa North Yorkshire. Poinformowano w nim, że mający wtedy 19 lat Harry znajduje się w stanie stabilnym, jednak wciąż musi przebywać w szpitalu. Rodzina przekazała wyrazy wdzięczności dla polskiego personelu medycznego i ratowników oraz wszystkich ludzi, którzy udzielili wsparcia rannemu, prosząc jednocześnie o uszanowanie ich prywatności.

20. urodziny Harry'ego Marchanta i przełomowe wieści z krakowskiego szpitala

Środa, 18 listopada, była dniem, w którym Harry Marchant kończył dokładnie dwadzieścia lat. Tegoroczna rocznica urodzin diametralnie różniła się jednak od wszystkich wcześniejszych. Zamiast radosnego świętowania w gronie znajomych, młody mężczyzna z Wielkiej Brytanii przechodził rekonwalescencję po dramatycznym zamachu.

Właśnie w tym okresie nadeszły wyczekiwane od dawna, pomyślne wiadomości. Opiekujący się nim medycy uznali, że szpitalny etap leczenia Brytyjczyka dobiegł końca, a jego obecny stan zdrowia umożliwia zorganizowanie transportu powrotnego do kraju.

Najbliżsi poszkodowanego przekazali, że 20-latek otrzymał wypis z placówki w Krakowie i może wracać do domu. Z uwagi na odniesioną ranę postrzałową zapadła decyzja, że mężczyzna odbędzie tę trasę na pokładzie karetki, co zagwarantuje mu właściwe warunki w trakcie jazdy.

Następnego dnia, w czwartek 19 listopada, matka chłopaka Fran Talbot ogłosiła, że jej syn wyruszył już w drogę do Wielkiej Brytanii. Kobieta nie sprecyzowała jednak, kiedy dokładnie spodziewane jest jego dotarcie na miejsce.

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Fran Talbot zorganizowała zbiórkę na powrót syna. Polacy pomogli rannemu Brytyjczykowi

Sprowadzenie poszkodowanego 20-latka z powrotem na Wyspy wiązało się z koniecznością odpowiednich przygotowań logistycznych. Jeszcze w trakcie pobytu Harry'ego na szpitalnym oddziale, jego matka Fran Talbot założyła w sieci specjalną zbiórkę funduszy. Zgromadzone środki miały posłużyć na opłacenie transportu syna do ojczyzny w momencie, gdy medycy dadzą zielone światło na jego bezpieczną podróż.

Matka rannego od samego początku zaznaczała, że wpłacane datki nie pójdą na rachunki za opiekę medyczną w naszym kraju. Pobyt i leczenie młodego Brytyjczyka w polskim szpitalu pokryło ubezpieczenie. Bliscy poszkodowanego potrzebowali jednak funduszy na opłacenie specjalistycznego transportu medycznego do domu.

Prośba o wsparcie przyniosła doskonałe rezultaty. Za pośrednictwem internetowej kwesty udało się zebrać przeszło 21 tysięcy funtów, co w przeliczeniu daje około 111 tysięcy złotych. Pieniądze wpłacali zarówno obywatele Wielkiej Brytanii, jak i przejęci historią 20-latka mieszkańcy Polski.

Poszkodowany chłopak prywatnie mocno kibicuje drużynie piłkarskiej York City. Z pomocą rannemu fanowi pospieszyło także środowisko skupione wokół tego klubu. Działające tam Stowarzyszenie Wiceprezesów York City wpłaciło na konto zbiórki kwotę 1,5 tysiąca funtów, czyli prawie 8 tysięcy złotych.

Fran Talbot wyraziła głęboką wdzięczność wobec wszystkich osób, które okazały wsparcie finansowe i dobre serce. Matka Harry'ego zaznaczyła, że cała rodzina niezwykle docenia pomoc otrzymaną od darczyńców w jednym z najbardziej dramatycznych okresów w ich życiu.

Tragiczny bilans zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. Napastnik zabił sześć osób

Młody Brytyjczyk jest jedną z osób, które przeżyły dramatyczne wydarzenia z 7 listopada w centrum stolicy Małopolski. Wówczas uzbrojony 24-latek wjechał na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień do przebywających w tym miejscu przechodniów.

W rezultacie tej strzelaniny życie straciło sześć osób. Z doniesień medialnych wynika, że wśród ofiar śmiertelnych znalazło się czworo Polaków, jeden obywatel Wielkiej Brytanii oraz kobieta pochodząca z Austrii. Rannych zostało piętnaście kolejnych osób, w tym właśnie Harry Marchant.

Interweniujący na miejscu funkcjonariusze policji postrzelili 24-letniego agresora. Napastnik w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala, gdzie ostatecznie zmarł. Organy ścigania podejrzewają go także o zamordowanie trojga członków swojej rodziny, których zwłoki odkryto wcześniej w Ostrowcu Świętokrzyskim.