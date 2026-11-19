Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Łukasz Gibała zapowiada referendum

Krakowski magistrat zaprezentował nową koncepcję, która zakłada radykalne zmniejszenie planowanej Strefy Czystego Transportu. Zgodnie z tymi wytycznymi, obostrzenia objęłyby wyłącznie ścisłe centrum wewnątrz pierwszej obwodnicy oraz niewielki obszar prowadzący w stronę alei Krasińskiego.

Jak poinformował wiceprezydent Jan Hoffman, zaktualizowane przepisy mogłyby wejść w życie już na przełomie lutego i marca przyszłego roku, o ile wcześniej zielone światło da im Rada Miasta Krakowa. Sam prezydent Łukasz Gibała zaznacza jednak wyraźnie, że zaproponowany właśnie wariant wcale nie musi być docelowym rozwiązaniem dla stolicy Małopolski.

„Zmiana ma charakter tymczasowy, o ostatecznym kształcie SCT zdecydują mieszkańcy w referendum. Będę mocno się przy tym upierał” – zadeklarował prezydent Łukasz Gibała.

Dorożki na Rynku i najem krótkoterminowy pod znakiem zapytania

Włodarz miasta skomentował także zastrzeżenia natury prawnej, które pojawiają się wokół organizacji referendum. Choć przyznał, że w opinii niektórych specjalistów takie głosowanie może zostać uznane za niezgodne z przepisami, to jednocześnie obiecał wdrożyć decyzję mieszkańców niezależnie od tego, czy frekwencja przekroczy wymagany próg 30 procent.

Planowane głosowanie obejmowałoby od trzech do pięciu zagadnień. W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” Łukasz Gibała ujawnił, że poza kwestią Strefy Czystego Transportu zamierza oddać w ręce Krakowian dwie inne kluczowe dla funkcjonowania miasta sprawy. Jedna z nich dotyczy wprowadzenia restrykcji dla najmu krótkoterminowego, gdyż w ocenie prezydenta stolica Małopolski cierpi przez nadmierną „turystyfikację”. Kolejne zagadnienie miałoby rozstrzygnąć o tym, jaka będzie dalsza przyszłość dorożek konnych na krakowskim Rynku, którym sam włodarz jest otwarcie przeciwny. Do rozpisania referendum niezbędna będzie jeszcze akceptacja ze strony miejskich radnych.

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