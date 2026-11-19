Łukasz Gibała chce zawiesić partnerstwo Krakowa ze Lwowem przez uchwałę o UPA

Poważny zgrzyt w relacjach polsko-ukraińskich wywołała decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej. Tamtejsi samorządowcy ogłosili rok 2027 czasem pamięci Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), jej dowódcy Romana Szuchewycza, a także działacza OUN Ołeha Olżycza. Strona polska przyjmuje ten krok z oburzeniem, ponieważ Roman Szuchewycz ponosi bezpośrednią współodpowiedzialność za ludobójstwo Polaków na Wołyniu oraz w Małopolsce Wschodniej i trudno przejść nad tym do porządku dziennego.

Reakcja władz stolicy Małopolski była natychmiastowa i 21 października prezydent Krakowa Łukasz Gibała złożył wniosek o zawieszenie partnerstwa z ukraińskim miastem. Włodarz skierował jednocześnie do mera Lwowa Andrija Sadowego propozycję. Zapowiedział, że wycofa projekt uchwały pod warunkiem potępienia decyzji rady obwodowej przez mera, jednak ukraiński samorządowiec nabrał wody w usta.

„Niestety nie dostałem do dnia dzisiejszego odpowiedzi. 11 listopada złożył nam gratulacje z okazji święta naszego. Po tragedii 7 listopada wysłał kondolencje. Ale na to konkretne pismo nie odpowiedział. Więc sprawa jest teraz w rękach wysokiej rady” – mówił podczas środowych obrad prezydent Łukasz Gibała. Wobec braku reakcji ze strony ukraińskiej włodarz zdecydował o dalszym procedowaniu swojego wniosku.

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Chociaż prezydent oraz klub Prawa i Sprawiedliwości mocno naciskali na przyjęcie dokumentu, radni ostatecznie nie przeprowadzili głosowania nad zawieszeniem partnerstwa ze Lwowem. Posiadające większość w radzie kluby Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy przegłosowały zwrot projektu bezpośrednio do jego autora, czyli prezydenta Łukasza Gibały.

Przemawiający w imieniu większości radny Grzegorz Stawowy przypomniał o trwającej od 1995 roku współpracy obu miast i zaapelował o podjęcie kolejnej próby rozmowy z merem Sadowym. Zwrócił też uwagę na istotne kwestie formalne po stronie ukraińskiej. Okazało się, że przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Jurij Chołod nie podpisał uchwały o roku UPA w wyznaczonym czasie, co zablokowało publikację dokumentu i wywołało na miejscu spór prawny.

Takie tłumaczenia zupełnie nie przekonują krakowskiej opozycji. Radna Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Paderewska uznała milczenie mera za „pewnego rodzaju lekceważenie” i przestrzegła przed wystawianiem urzędu prezydenta Krakowa na kolejne upokorzenia. Jej klubowy kolega z PiS, radny Maciej Michałowski, postawił sprawę jasno. „Powinniśmy oczekiwać przeprosin i dopiero potem odwiesić współpracę z miastem Lwowem” – zaznaczył samorządowiec. Dodał przy tym, że radni z Przemyśla już 26 października jednogłośnie zamrozili relacje partnerskie ze Lwowem w odpowiedzi na te same wydarzenia.

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