Do startu, gotowi, start!

„FEst! Biegi Rodzinne” nad Zalewem Chechło w Trzebini zgromadziły blisko 400 zawodników, którzy rywalizowali w 10 kategoriach biegowych. Do walki o medale i nagrody stanęły zarówno maluchy, młodzież szkolna, dorośli, jak i seniorzy. Pobiegły całe rodziny!

Małopolska to idealne miejsce do uprawiania sportu. Nasz region jest świetnie przygotowany zarówno pod kątem malowniczych tras biegowych, jak i setek kilometrów dobrze przygotowanych ścieżek rowerowych. Każdego dnia Małopolanie korzystają z inwestycji w obszarze infrastruktury sportowej, która powstała dzięki Funduszom Europejskim. To także trasy narciarskie, nowe obiekty sportowe czy miejsca do rekreacji” - mówi Marszałek Łukasz Smółka.

Przestrzeń rekreacyjna nad Zalewem Chechło, gdzie ulokowano start i metę, to także efekt unijnej inwestycji. Dostępna infrastruktura (m.in. parkingi, zaplecze sanitarne, place zabaw) to dogodne zaplecze do organizacji wydarzeń takich jak „FEst! Biegi Rodzinne”, które gromadzą mieszkańców okolicznych gmin, a także turystów.

Biegasz? Już wygrywasz!

Pasjonaci sportowej rywalizacji – uczestnicy „FEst! Biegów Rodzinnych” - konkurowali o miejsca na podium na specjalnie wytyczonych trasach biegowych wokół Zalewu Chechło. Każdy, od malucha do profesjonalisty, mógł wystartować na dystansie dopasowanym do swoich możliwości. Najmłodsi zawodnicy ścigali się na 100, 200, 400 i 600 metrów, a młodzież na dystansie 800 metrów. W biegu głównym na dorosłych czekała „dycha”, czyli dwie pięciokilometrowe pętle wokół zbiornika Chechło. Każdy z zawodników, który dotarł do mety, został uhonorowany pamiątkowym medalem. Zwycięzcy biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali także atrakcyjne nagrody.

Razem do celu!

Oprócz sportowych zmagań zarówno biegacze, jaki i towarzyszący im licznie kibice mogli wziąć udział w dodatkowych atrakcjach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy specjalistycznego sprzętu i pojazdów prezentowanych w Strefie Bezpiecznej Małopolski. Funduszowe konkursy punktowały wiedzę o Unii Europejskiej i efektach unijnego wsparcia w regionie.

To był dzień pełen sportowych emocji, pozytywnej energii i rodzinnej atmosfery. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę, sportowego ducha i obecność. Mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie na kolejnych biegowych trasach!

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany