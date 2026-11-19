Robert Makłowicz w Kopalni Soli w Wieliczce. Nagrał tam wyjątkowy odcinek

W swoich programach Robert Makłowicz cyklicznie prezentuje widzom interesujące regiony Polski oraz świata, skupiając się na regionalnych obyczajach i wyjątkowych smakach. Swego czasu na mapie jego podróży znalazła się również położona w Małopolsce Wieliczka, a relację z tej wyprawy udostępniono w formie odcinka na kanale YouTube dziennikarza.

Głównym punktem programu była wizyta w Kopalni Soli „Wieliczka”, która od wieków stanowi wizytówkę całego regionu. Unikatową w skali kraju przestrzeń tworzą tam głębokie wyrobiska, solne komory oraz liczne pamiątki po wielowiekowej pracy lokalnych górników. W trakcie swojej wycieczki krytyk kulinarny postanowił odwiedzić także Zamek Żupny.

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Uzdrowisko w Wieliczce

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Podziemne uzdrowisko w Wieliczce

Chociaż kopalnia w Wieliczce słynie głównie z pięknych komór i podziemnych szlaków turystycznych, skrywa też zupełnie inną funkcję. Głęboko pod powierzchnią ziemi funkcjonuje bowiem specjalny ośrodek zapewniający turnusy rehabilitacyjne oraz pobyty o charakterze uzdrowiskowym, co czyni go jednym z najbardziej nietypowych tego typu miejsc w Małopolsce i całym kraju.

Zamek Żupny w Wieliczce. Co jeszcze pokazał Robert Makłowicz?

Wyprawa znanego dziennikarza stała się również doskonałą okazją do przypomnienia wielowiekowych dziejów samego miasta. Istotnym obiektem w Wieliczce jest właśnie Zamek Żupny, z którego przez setki lat kierowano wydobyciem soli oraz handlem tym surowcem. Współcześnie w historycznych murach działa muzeum, które przybliża zwiedzającym górnicze dziedzictwo i przeszłość regionu.