Z Uniwersytetem Jagiellońskim był związany przez ponad 50 lat – pracę na uczelni rozpoczął we wrześniu 1972 roku.

Kierował I Katedrą Chirurgii Ogólnej UJ CM oraz Kliniką Chirurgii Gastroenterologicznej. Funkcję tę pełnił w latach 2003–2016.

Był prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich i konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii ogólnej.

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Całe zawodowe życie związał z Krakowem

Prof. Jan Kulig urodził się 8 lipca 1948 roku w Wadowicach. Studia medyczne ukończył w 1972 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Jeszcze w tym samym roku rozpoczął pracę na uczelni, z którą związał całą swoją karierę zawodową.

W 1978 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 1991 roku habilitował się, a w 2000 roku otrzymał tytuł profesora. Był specjalistą chirurgii ogólnej.

Przez lata pełnił ważne funkcje na uczelni. Kierował m.in. Regionalną Pracownią Ultrasonografii I Katedry Chirurgii Ogólnej, był członkiem zespołu do spraw transplantacji UJ CM, a także zastępcą dyrektora Studium Kształcenia Podyplomowego.

Rozwijał nowoczesną chirurgię

Jednym z najważniejszych obszarów jego działalności było wprowadzanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Pod jego kierunkiem rozwijano pracownię ultrasonograficzną, a w leczeniu pacjentów zaczęto wykorzystywać m.in. ultrasonografię śródoperacyjną i endoskopową.

W pracy naukowej i klinicznej koncentrował się przede wszystkim na chirurgii ogólnej oraz chorobach przewodu pokarmowego. W 1995 roku podczas kongresu IGCC w Kioto otrzymał pierwszą nagrodę za badania nad rakiem żołądka. Wcześniej, w 1980 roku, został laureatem nagrody naukowej pierwszego stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za badania nad wykorzystaniem endoskopii w diagnostyce i leczeniu chirurgicznym.

Jego dorobek doceniono także za granicą. Otrzymał honorowe członkostwo Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Ogólnej i Wisceralnej oraz Włoskiego Towarzystwa Chirurgii. W 2004 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Był autorytetem dla kolejnych pokoleń lekarzy

Prof. Jan Kulig angażował się również w działalność środowiska chirurgicznego. Kierował Towarzystwem Chirurgów Polskich, był konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii ogólnej, przewodniczył Komitetowi Terapeutycznemu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pracował także w licznych gremiach i komisjach związanych z medycyną oraz działalnością akademicką.

Współpracownicy i społeczność Uniwersytetu Jagiellońskiego żegnają go jako wybitnego specjalistę, naukowca i nauczyciela. Podkreślają jego zaangażowanie, życzliwość oraz szacunek wobec innych. Dla wielu lekarzy był mistrzem i autorytetem.

Źródło: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum