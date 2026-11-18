Przy Michale Oksińskim znaleziono kilka telefonów. Jeden z nich nadal pozostaje niedostępny dla śledczych.

Uszkodzony iPhone może zostać wysłany do Stanów Zjednoczonych.

W sejfie w mieszkaniu mężczyzny znaleziono amunicję. Rodzina nadal nie odebrała jego ciała.

Msza za zamachowca Michała Oksińskiego w Bazylice Mariackiej w Krakowie

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Telefon zamachowca z Krakowa może trafić do ekspertów z USA

Przy Michale Oksińskim, który otworzył ogień do przechodniów na krakowskim Rynku Głównym, znaleziono kilka telefonów. Większość urządzeń udało się już odblokować. Nie przyniosło to jednak informacji, które mogłyby znacząco posunąć śledztwo do przodu.

Inaczej wygląda sytuacja z jednym z iPhone'ów. Jak nieoficjalnie ustalili reporterzy Radia ESKA, aparat jest poważnie uszkodzony, a dostęp do zgromadzonych w nim danych okazuje się dużym wyzwaniem. Śledczy mogą potrzebować pomocy specjalistów ze Stanów Zjednoczonych. To właśnie za ocean urządzenie ma zostać wysłane.

Prokuratorom zależy na odtworzeniu zawartości telefonu. Chcą sprawdzić, jakie materiały przechowywał w nim mężczyzna i z kim utrzymywał kontakt. Te informacje mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności ataku.

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Otworzyli sejf w mieszkaniu zamachowca

To nie jedyne nowe ustalenia dotyczące czynności śledczych. Jak dowiedziało się Radio ESKA, udało się również otworzyć sejf znajdujący się w mieszkaniu, z którego Michał Oksiński wyruszył do Krakowa. W środku znajdowała się amunicja. Poza nią śledczy nie znaleźli żadnych innych przedmiotów.

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Rodzina zażądała badań DNA

Nadal nie doszło do odebrania ciała mężczyzny przez jego bliskich. Rodzina zażądała badań DNA, aby mieć pewność co do jego tożsamości. Wcześniejsze okazanie zwłok nie rozwiało wątpliwości krewnych. Dopiero wyniki badań mają dać im pewność, że ciało należy do Michała Oksińskiego.

Źródło: Radio ESKA