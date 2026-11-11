68-latek w Elblągu wychwalał zamachowca z Krakowa. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-11-11 11:36

Kraj nadal żyje dramatycznym zamachem na krakowskim Rynku Głównym, gdzie śmierć poniosło sześć osób, a 15 odniosło rany. Na fali tych wydarzeń w Elblągu doszło do incydentu, który przeraził urzędników magistratu. 68-latek wywołał tam awanturę, chwalił sprawcę masakry z Krakowa i odgrażał się przeprowadzeniem bliźniaczego ataku. Podobna sytuacja miała miejsce w Iławie, gdzie 40-latek zamieszczał w sieci groźby pod adresem innych ludzi. Obaj mężczyźni wpadli w ręce policji, a ich sprawami zajęli się już śledczy.

Dwaj policjanci prowadzą zatrzymanego mężczyznę z kapturem na głowie. O zatrzymaniach w Elblągu i Iławie przeczytasz na SE.
Autor: Policja Polska/ Materiały prasowe

68-latek w Urzędzie Miejskim w Elblągu groził powtórką zamachu z Krakowa

Krwawa masakra w stolicy Małopolski wstrząsnęła opinią publiczną w całym kraju. Przypomnijmy, że w sobotę, 7 listopada, 24-letni sprawca zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów na Rynku Głównym, zabijając sześć osób i raniąc kilkanaście kolejnych. Zaledwie trzy dni po tym dramacie w Elblągu rozegrały się sceny, które wzbudziły ogromny strach wśród pracowników tamtejszego urzędu.

Wszystko wydarzyło się we wtorek, 10 listopada, na terenie Urzędu Miejskiego w Elblągu. Jak relacjonują funkcjonariusze, w sekretariacie zjawiał się 68-latek, który wywołał awanturę, używał wulgaryzmów i groził urzędnikom.

Agresywny petent posunął się jednak znacznie dalej. Z relacji wynika, że 68-latek otwarcie chwalił czyny krakowskiego mordercy i odgrażał się przeprowadzeniem bliźniaczego zamachu na terenie Elbląga.

Tego typu deklaracje sprawiły, że zastraszeni urzędnicy poczuli realne zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa.

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Zatrzymanie 68-latka w Elblągu i groźby 40-latka z Iławy w internecie

Reakcja służb mundurowych była błyskawiczna. Funkcjonariusze z patrolu prewencji szybko namierzyli adres 68-letniego mężczyzny i dokonali jego zatrzymania bezpośrednio w mieszkaniu.

Agresor trafił już do policyjnego aresztu. Według zapowiedzi śledczych, zatrzymany mężczyzna w najbliższym czasie usłyszy oficjalne zarzuty karne dotyczące swojego skandalicznego zachowania w urzędzie.

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że w kontekście niedawnego dramatu z Krakowa każdy sygnał o potencjalnym zamachu jest traktowany przez służby priorytetowo i z pełną stanowczością.

Osoby rzucające tego typu słowa na wiatr muszą liczyć się z tym, że nawet bez realnych zamiarów spełnienia gróźb poniosą surową odpowiedzialność karną.

Groził śmiercią w sieci. Po wytrzeźwieniu skasował post

Okazuje się, że wtorek, 10 listopada, przyniósł więcej tego typu niebezpiecznych zdarzeń na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Do funkcjonariuszy z Iławy wpłynęło zawiadomienie o poczynaniach jednego z mieszkańców tamtejszej gminy, który zamieścił w mediach społecznościowych wpis z groźbami pozbawienia życia kierowanymi pod adresem innych ludzi.

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40-latek z gminy Iława chwalił zamachowca z Krakowa. Jest decyzja prokuratora

Mundurowi błyskawicznie zidentyfikowali właściciela profilu i ustalili, gdzie przebywa. Sprawcą zamieszania okazał się 40-letni mieszkaniec gminy Iława, który został niezwłocznie zatrzymany przez policję.

W trakcie przesłuchania mężczyzna tłumaczył śledczym, że skandaliczny tekst opublikował w sieci, znajdując się pod wpływem alkoholu. Jednocześnie nie umiał podać żadnego racjonalnego powodu swojego zachowania.

Choć 40-latek po odzyskaniu trzeźwości wykasował swój wpis z portalu, usunięcie treści nie pozwoliło mu uniknąć spotkania ze stróżami prawa.

Przeszukanie u 40-latka i kroki podjęte przez prokuraturę. Śledczy dokładnie skontrolowali lokal zajmowany przez zatrzymanego mężczyznę. W trakcie szczegółowego przeszukania mieszkania policjanci nie natrafili na żadne niebezpieczne przedmioty ani dowody świadczące o planowaniu zamachu i chęci spełnienia internetowych gróźb.

Brak niebezpiecznych narzędzi nie zakończył jednak sprawy. Decyzją prokuratora wobec 40-letniego mieszkańca gminy Iława zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, co nakłada na podejrzanego określone obowiązki.

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Kary za pochwalanie zamachu w Krakowie i kierowanie gróźb karalnych

Służby mundurowe stanowczo ostrzegają, że publiczne wyrażanie aprobaty dla zbrodni, zastraszanie ludzi czy wywoływanie fałszywych alarmów to czyny, które spotkają się ze zdecydowaną reakcją wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z przepisami za publiczne pochwalanie przestępstwa sąd może wymierzyć grzywnę, ograniczenie wolności lub do roku więzienia. Z kolei kierowanie gróźb karalnych wywołujących u ofiary realny strach zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.

Znacznie wyższy wymiar kary kodeks przewiduje dla osób, które wywołują fałszywy alarm informujący o zagrożeniu życia bądź zdrowia wielu ludzi. W takich przypadkach sprawca musi liczyć się z wyrokiem od sześciu miesięcy do nawet ośmiu lat więzienia.

Warto zaznaczyć, że zatrzymani mężczyźni nie muszą odpowiadać z każdego z przywołanych artykułów jednocześnie, ponieważ ostateczną kwalifikację prawną ich zachowania ustalą prowadzący sprawę śledczy.

 
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