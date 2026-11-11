Zmarł ceniony amerykański aktor. Ostatnie lata życia spędził w Polsce

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-11-11 10:13

Nie żyje Stacy Keach. Wybitny aktor i producent urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale na swoją drugą ojczyznę wybrał Polskę. Keach zyskał sławę dzięki tytułowej roli w serialu "Mike Hammer", a ceniony był szczególnie za role szekspirowskie. Zmarł 10 listopada w swoim domu w podwarszawskiej Magdalence.

Nie żyje Stacy Keach. Miał 85 lat

Nie żyje Stacy Keach był jednym z najbardziej wszechstronnych amerykańskich aktorów swojego pokolenia. Ogromną popularność zyskał dzięki tytułowej roli w kultowym serialu "Mike Hammer". Urodził się i wychował w Stanach Zjednoczonych. Kształcił się m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Yale School of Drama oraz w londyńskiej Academy of Music and Dramatic Art.

Stacy Keach na swoja drugą ojczyznę wybrał Polskę. W 1986 roku poślubił swoją czwartą żonę, aktorkę polskiego pochodzenia Małgorzatę Tomassi. Poznali się na planie serialu "Mike Hammer" i doczekali dwójki dzieci: syna Shannona i córki Karoliny.

Wiele lat temu kupił żonie willę w podwarszawskiej Magdalence. Gwiazdor Hollywood w 2015 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Ostatnie lata życia spędził w swoim polskim domu. Zmarł we wtorek, 10 listopada po długiej walce z chorobą serca. Miał 85 lat.

Zobacz również: Nie żyje gwiazda "Ballady o Januszku"! Ostatnie tygodnie były trudne

Stacy Keach był jednym z największych aktorów swojego pokolenia

Stacy Keach przez ponad sześć dekad występował w teatrze, filmie i telewizji, zdobywając uznanie zarówno za role szekspirowskie, jak i kreacje w popularnych produkcjach. Na małym ekranie zadebiutował w serialu stacji ABC "Kawalkada Ameryki".

Można było go podziwiać również w filmach "Dziedzictwo Bourne’a", "American History X" czy "Nebraska" oraz serialach "Jezus z Nazaretu", "Dotyk anioła", "Skazany na śmierć" i "Brooklyn 9-9".

Za rolę Ernesta Hemingwaya otrzymał Złoty Glob, a w swojej karierze był także nominowany do nagród Emmy i Tony. W 2019 odsłonił własną gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles.

Zobacz również: Autora "Brackiej" dzieliło kilka sekund od zamachu w Krakowie! Był tam z rodziną. "Ciała leżały przed samochodami"

Aktor Stacy Keach w kaszkiecie i marynarce uśmiecha się na czarno-białym zdjęciu. O jego śmierci przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 17
QUIZ. Niezapomniani. Violetta Villas na zawsze w naszych sercach! To warto o niej wiedzieć
Pytanie 1 z 10
Jak brzmiało panieńskie nazwisko Violetty Villas?
Tak wyglądał pogrzeb Witolda Płóciennika. Padły poruszające słowa!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI