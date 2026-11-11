Zmarł ceniony amerykański aktor. Ostatnie lata życia spędził w Polsce

Nie żyje Stacy Keach. Miał 85 lat

Nie żyje Stacy Keach był jednym z najbardziej wszechstronnych amerykańskich aktorów swojego pokolenia. Ogromną popularność zyskał dzięki tytułowej roli w kultowym serialu "Mike Hammer". Urodził się i wychował w Stanach Zjednoczonych. Kształcił się m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Yale School of Drama oraz w londyńskiej Academy of Music and Dramatic Art.

Stacy Keach na swoja drugą ojczyznę wybrał Polskę. W 1986 roku poślubił swoją czwartą żonę, aktorkę polskiego pochodzenia Małgorzatę Tomassi. Poznali się na planie serialu "Mike Hammer" i doczekali dwójki dzieci: syna Shannona i córki Karoliny.

Wiele lat temu kupił żonie willę w podwarszawskiej Magdalence. Gwiazdor Hollywood w 2015 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Ostatnie lata życia spędził w swoim polskim domu. Zmarł we wtorek, 10 listopada po długiej walce z chorobą serca. Miał 85 lat.

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Stacy Keach był jednym z największych aktorów swojego pokolenia

Stacy Keach przez ponad sześć dekad występował w teatrze, filmie i telewizji, zdobywając uznanie zarówno za role szekspirowskie, jak i kreacje w popularnych produkcjach. Na małym ekranie zadebiutował w serialu stacji ABC "Kawalkada Ameryki".

Można było go podziwiać również w filmach "Dziedzictwo Bourne’a", "American History X" czy "Nebraska" oraz serialach "Jezus z Nazaretu", "Dotyk anioła", "Skazany na śmierć" i "Brooklyn 9-9".

Za rolę Ernesta Hemingwaya otrzymał Złoty Glob, a w swojej karierze był także nominowany do nagród Emmy i Tony. W 2019 odsłonił własną gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles.

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