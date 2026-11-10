Nie żyje gwiazda "Ballady o Januszku"! Ostatnie tygodnie były trudne

Śmierć aktorki to smutna wiadomość dla miłośników kina. Choć przez kilkadziesiąt lat kariery wystąpiła w wielu produkcjach, w Polsce szczególne miejsce w sercach widzów zajęła dzięki roli Gieni Smoliwąs w "Balladzie o Januszku". To właśnie jako matkę tytułowego bohatera pokochali ją fani.

Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna nie żyje

Aktorka zmarła 6 listopada 2026 r. w wieku 88 lat w szpitalu. Informacja o jej śmierci została przekazana publicznie dopiero po kilku dniach. Jak wynika z doniesień, już w październiku stan zdrowia artystki znacznie się pogorszył. Problemy dotyczyły pracy serca, a sytuacja była na tyle poważna, że konieczna okazała się hospitalizacja na oddziale intensywnej terapii.

Fiedosiejewa-Szukszyna była w ciężkim stanie i wymagała wspomagania oddychania respiratorem. Niestety, mimo wysiłków lekarzy nie udało się jej uratować. Wcześniej aktorka również zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W maju 2023 r. przeszła udar mózgu.

Polacy pokochali ją jako Gienię Smoliwąs

W Polsce nazwisko Lidii Fiedosiejewej-Szukszyny najmocniej kojarzy się z serialem "Ballada o Januszku" z 1987 r. Aktorka wcieliła się w Gienię Smoliwąs, matkę głównego bohatera. Produkcja w reżyserii Henryka Bielskiego powstała na podstawie książki Sławomira Łubińskiego i liczyła osiem odcinków.

Tytułowego Januszka zagrał Jarosław Góral. Serial opowiadał przejmującą historię, o matce kochającej okrutnego syna. Kreacja Fiedosiejewej-Szukszyny przez fanów uważana jest za kultową.

Kim była Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna?

Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna urodziła się 25 września 1938 r. w Leningradzie. Karierę aktorską rozpoczęła w 1955 r. i przez kolejne dekady występowała w filmach oraz produkcjach telewizyjnych.

W jej dorobku znalazły się między innymi "Pogwarki", "Kalina czerwona" oraz "Oni walczyli za ojczyznę". Zagrała również w polskiej produkcji "Do krwi ostatniej". Pozostawiła po sobie bogaty dorobek artystyczny, ale dla wielu polskich widzów na zawsze pozostanie przede wszystkim Gienią Smoliwąs z "Ballady o Januszku".

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