Nie żyje gwiazda "Ballady o Januszku"! Ostatnie tygodnie były trudne

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-11-10 16:52

Nie żyje Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna. Rosyjska aktorka, którą polscy widzowie pamiętają z poruszającego serialu "Ballada o Januszku", zmarła 6 listopada 2026 r. Miała 88 lat. Ostatnie tygodnie jej życia były trudne, bardzo pogorszył się jej stan. Artystka trafiła nawet na oddział intensywnej terapii.

Płonący znicz na ciemnym tle. Na miniaturowym zdjęciu Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna. O śmierci aktorki przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock; PITERINFO / ANDREY KIRILLOV/ CC BY-SA 3.0

Śmierć aktorki to smutna wiadomość dla miłośników kina. Choć przez kilkadziesiąt lat kariery wystąpiła w wielu produkcjach, w Polsce szczególne miejsce w sercach widzów zajęła dzięki roli Gieni Smoliwąs w "Balladzie o Januszku". To właśnie jako matkę tytułowego bohatera pokochali ją fani.

Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna nie żyje

Aktorka zmarła 6 listopada 2026 r. w wieku 88 lat w szpitalu. Informacja o jej śmierci została przekazana publicznie dopiero po kilku dniach. Jak wynika z doniesień, już w październiku stan zdrowia artystki znacznie się pogorszył. Problemy dotyczyły pracy serca, a sytuacja była na tyle poważna, że konieczna okazała się hospitalizacja na oddziale intensywnej terapii.

Fiedosiejewa-Szukszyna była w ciężkim stanie i wymagała wspomagania oddychania respiratorem. Niestety, mimo wysiłków lekarzy nie udało się jej uratować. Wcześniej aktorka również zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W maju 2023 r. przeszła udar mózgu.

Polacy pokochali ją jako Gienię Smoliwąs

W Polsce nazwisko Lidii Fiedosiejewej-Szukszyny najmocniej kojarzy się z serialem "Ballada o Januszku" z 1987 r. Aktorka wcieliła się w Gienię Smoliwąs, matkę głównego bohatera. Produkcja w reżyserii Henryka Bielskiego powstała na podstawie książki Sławomira Łubińskiego i liczyła osiem odcinków.

Tytułowego Januszka zagrał Jarosław Góral. Serial opowiadał przejmującą historię, o matce kochającej okrutnego syna. Kreacja Fiedosiejewej-Szukszyny przez fanów uważana jest za kultową.

Kim była Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna?

Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna urodziła się 25 września 1938 r. w Leningradzie. Karierę aktorską rozpoczęła w 1955 r. i przez kolejne dekady występowała w filmach oraz produkcjach telewizyjnych.

W jej dorobku znalazły się między innymi "Pogwarki", "Kalina czerwona" oraz "Oni walczyli za ojczyznę". Zagrała również w polskiej produkcji "Do krwi ostatniej". Pozostawiła po sobie bogaty dorobek artystyczny, ale dla wielu polskich widzów na zawsze pozostanie przede wszystkim Gienią Smoliwąs z "Ballady o Januszku".

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Ola Adamska
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