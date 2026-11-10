Twórczość Jane Austen znów na ekranie. Nadchodzi serial "Ta inna siostra Elliot"

Niespodziewanie dobre przyjęcie produkcji "Ta inna siostra Bennet", będącej swoistym spin-offem "Dumy i uprzedzenia" skupionym na najmniej znanej z rodzeństwa, skłoniło szefostwo BBC do kolejnego kroku. Stacja oficjalnie zamówiła dziesięcioodcinkowy serial dramatyczny zatytułowany "Ta inna siostra Elliot". Nowy projekt przybliży widzom osobiste losy najstarszej siostry głównej bohaterki z książki "Perswazje" autorstwa Jane Austen.

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BBC zamawia serial "Ta inna siostra Elliot". Kto zagra główną rolę w adaptacji "Perswazji"?

Wydane pół roku po śmierci Jane Austen "Perswazje" są ostatnim ukończonym dziełem w dorobku brytyjskiej pisarki. Oryginalna historia koncentruje się wokół Anne Elliot, której bliscy decydują się na przeprowadzkę do Bath, a rodową posiadłość wynajmują admirałowi oraz jego małżonce w celu spłaty ciążących na rodzinie długów. Nadchodząca "Ta inna siostra Elliot" powieli schemat znany z "Tej innej siostry Bennet". Twórcy ponownie wezmą na warsztat postać spychają dotąd na drugi plan i uczynią z Elizabeth Elliot główną bohaterkę zupełnie nowej opowieści.

Pieczę nad tym projektem ponownie sprawuje Sarah Quintrell, która wcześniej odpowiadała za sukces "Tej innej siostry Bennet". Scenarzystka po raz kolejny oprze swoją pracę na książce autorstwa Janice Hadlow noszącej dokładnie taki sam tytuł. Rozpoczęcie zdjęć na planie zdjęciowym zaplanowano na 2027 rok.

- Elizabeth Elliot to intrygująca postać na marginesie "Perswazji". Wiemy o niej akurat tyle, by zastanawiać się, co może kryć się pod powierzchnią... Cieszymy się, że wraz z BBC i BritBox powracamy do świata Jane Austen i stawiamy w centrum uwagi kolejną, dotychczas pomijaną bohaterkę - mówi Jane Tranter, dyrektor generalna brytyjskiej wytwórni Bad Wolf.

"Ta inna siostra Bennet" wraca na HBO Max. Kiedy premiera świątecznych odcinków?

Niedawno do mediów trafiły również świetne informacje dla fanów poprzedniej produkcji z tego cyklu. Zanim na ekranach pojawi się pełnoprawny drugi sezon "Tej innej siostry Bennet", widzowie otrzymają specjalny prezent w postaci trzech odcinków świątecznych. Obecnie wiadomo jedynie, że fabuła będzie bezpośrednią kontynuacją wątków z pierwszej serii, w której Mary Bennet przyjęła oświadczyny Toma Haywarda, a tłem dla nowych wydarzeń stanie się Boże Narodzenie. Choć dokładny dzień debiutu pozostaje tajemnicą, specjalne epizody zasilą bibliotekę platformy HBO Max już w grudniu bieżącego roku.

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