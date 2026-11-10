Mąż Janachowskiej ma nie 2, a 3 synów! Najstarszy sam mógłby być ojcem. Izabela wyjawiła prawdę o swojej rodzinie

Izabela Janachowska opowiedziała o pasierbie. Jest znacznie starszy od jej synów

Gdy Izabela Janachowska urodziła swojego pierwszego syna, jej mąż Krzysztof Jabłoński, został ojcem po raz drugi. Jego syn Oskar był już nastolatkiem! Gwiazda telewizji opowiedziała o tym w rozmowie z Mateuszem Hładkim, którego zaprosiła do swojego domu. Przed kamerami "Dzień dobry TVN" Janachowska zdradziła co nieco na temat swojej rodziny i pokazała królestwo najmłodszej pociechy - przepiękny pokój dziecięcy wraz z łazienką. Wcześniej zaprezentowała lokum chłopca w sieci - wtedy jednak była jeszcze w ciąży. Teraz wyznała, że pokój został przerobiony z gościnnego - wszystko po to, aby noworodkowi było w nim wygodnie.

Sypialnia "należy" tylko do maleństwa, które przyszło na świat we wrześniu. 7-letni Chris spędza czas w swoim własnym pokoju. Między chłopcami jest zbyt duża różnica wieku, by mieszkali razem. Co ciekawe, różnica wieku między Oskarem a jego najmłodszym bratem jest tak duża, że ktoś mógłby wziąć syna Jabłońskiego za ojca niemowlaka! Janachowska nie widzi w tym absolutnie żadnego problemu.

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Mam siostrę 12 lat od siebie starszą, więc taką trochę drugą mamę. I tak naprawdę przez moją relację z siostrą wiem, że nawet jak jest duża różnica wieku między dziećmi, to się super sprawdza. Więc my mamy teraz dwóch swoich chłopaków, ale jeszcze mamy trzeciego chłopaka, syna mojego męża. Te różnice wieku są naprawdę różne, bo między Chrisem a najstarszym synem Oskarem jest 14 lat. Między Oskarem a najmłodszym synem 21 lat. Śmiejemy się, że nie wiadomo, czyje to dziecko, bo Oskar już spokojnie mógłby być ojcem, mając 21 lat.

Janachowska szczera do bólu. Najpierw nie chciała mieć dzieci, później marzyła o rodzeństwie dla pierworodnego syna

W rozmowie z Hładkim Janachowska wyznała coś jeszcze - że gdy była młodą kobietą, wcale nie ciągnęło jej do macierzyństwa. To zaskakujące, bo gdy już została mamą, marzyła o młodszym rodzeństwie dla Chrisa. W wywiadach wspominała o tym, że chciałaby, aby jej rodzina była większa. Tymczasem lata wcześniej bardzo obawiała się bycia mamą i zmian, jakie niesie ze sobą pojawienie się na świecie dziecka.

Czułam, że się w ogóle w tej roli nie sprawdzę, że to jest absolutnie coś nie dla mnie. Bałam się zmiany życia, która nastąpi, po urodzeniu dziecka. Nie wiedziałam, że mam w sobie tyle miłości, ale też takiej elastyczności, nie chcę powiedzieć naginania, ale do takiego ułożenia się w nowej sytuacji. Natomiast Chris wywrócił moje życie do góry nogami. (...) Jak już był Chris, to pomyślałam sobie, biorąc pod uwagę, że też mam siostrę, że on musi mieć jeszcze rodzeństwo.

Udało się! Janachowska w Wielkanoc 2026 poinformowała męża o ciąży, niedługo później pochwaliła się rosnącym brzuszkiem w sieci, a we wrześniu urodziła. Miesiąc później gwiazda wyglądała jak milion dolarów, a po ciąży nie było śladu.

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