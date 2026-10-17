Izabela Janachowska dopiero co urodziła, już śmiga w szpilkach. Tak pokazała się w "Pytaniu na śniadanie"! Po ciąży już nie ma śladu

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-17 13:16

Izabela Janachowska niedawno została mamą drugiego malucha. Jej synek przyszedł na świat pod koniec września tego roku. Od porodu nie minął nawet miesiąc, a gwiazda telewizji już śmiga w szpilkach, nagrywa filmiki, które można znaleźć na jej instagramowym profilu, i pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie"! Po ciąży nie ma nawet śladu.

Izabela Janachowska urodziła drugiego syna. O tym marzyła od lat

Izabela Janachowska ma powody do ogromnego szczęścia. Ekspertka ślubna i jej mąż, Krzysztof Jabłoński, w zeszłym miesiącu powitali na świecie drugiego synka. Chłopiec urodził się 25 września 2026 roku, a dumna mama podzieliła się z fanami radosną nowiną. Niedługo później pokazała również wzruszające kadry z porodówki, na których nie zabrakło ukochanego męża i ich starszego syna. 

Choć dziś w domu Janachowskiej rozbrzmiewa już głos kolejnego maleństwa, jeszcze niedawno celebrytka opowiadała o tym, jak bardzo chciałaby ponownie przytulić malutkie dziecko. W sierpniu 2024 roku podczas wizyty w ośrodku preadopcyjnym nie potrafiła ukryć wzruszenia. Kontakt z niemowlętami obudził w niej ogromne emocje i tęsknotę za czasami, gdy jej własny synek był jeszcze maleńki.

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Ja tak bym chciała takiego małego dzidziusia – wyznała wówczas.

Janachowska podkreślała też, że chciałaby, aby jej starszy syn nie był jedynakiem. Teraz wszystko stało się rzeczywistością. Christopher Alexander, który przyszedł na świat w maju 2019 roku, został starszym bratem. Pierwsze chwile po narodzinach drugiego synka były pełne emocji. Na zdjęciach ze szpitala widać dumnego tatę, wzruszoną mamę i starszego brata poznającego nowego członka rodziny. Krzysztof Jabłoński przyniósł ukochanej ogromny bukiet białych róż, a rodzinne spotkanie zostało uwiecznione na pamiątkowych fotografiach.

Pierwsze chwile razem. Chcę je zapamiętać na zawsze - napisała Janachowska w mediach społecznościowych.

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Izabela Janachowska
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Janachowska 3 tygodnie po porodzie. Po ciąży nie ma śladu

Trzy tygodnie po urodzeniu drugiego syna Izabela Janachowska pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie". W porannym show stawiła się ubrana w elegancki zestaw z ciemnego dżinsu. Talię podkreśliła grubym paskiem, a na nogi założyła kozaki na szpilkach. Wyglądała jakby ciąża była stanem bardzo odległym, a przecież zaledwie miesiąc temu mogła pochwalić się mocno zaokrąglonym brzuszkiem. Teraz po krągłościach już nie ma śladu, a gwiazda zachwyca formą. W TVP2 mówiła o tym, jak odnajduje się w nowej rzeczywistości i łączy macierzyństwo z pracą zawodową.

Bo Janachowska już pracuje! Na jej profilu na Instagramie można oglądać nowe nagrania z młodą mamą w roli głównej. Ogłosiła jesienne trendy, pokazała też, w co się ubiera, gdy nie wie, co ma na siebie włożyć. Już dwa tygodnie po porodzie promieniała, co zazwyczaj w przypadku młodych mam jednak się nie zdarza. Co na to internauci?

"Zwykła kobieta dwa tygodnie po porodzie często ledwo się rusza, nie ma siły na nic i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie każda ma sztab ludzi do pomocy, osobę do gotowania, sprzątania i nianię do dziecka. Nie każda ma też ogromne pieniądze, żeby móc skupić się tylko na sobie i swoim wyglądzie", "Do kobiet po porodzie: super, jak się ogarnęłaś z pomocą lub bez, ale daj sobie czas. To nie jest wyścig. Tak tylko piszę na wszelki wypadek, gdyby ktoś odczuł presję", "Szacun, ale to nie wyścig. Jedna wraca po 2 latach druga po 2 miesiącach. Myślę, że kwestie finansowe też dużo robią w rodzinach, gdzie stać może na opiekunkę lub po prostu rodzina pomaga" - czytamy w sieci.

Janachowska to ewenement? Gwiazdy mają to do siebie, że po porodzie zazwyczaj wyjątkowo szybko wracają i do formy, i do pracy.

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