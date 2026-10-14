Wózek za 7 tysięcy i "prywatna niania". Tak wygląda życie Izabeli Janachowskiej po porodzie

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-10-14 5:11

Niespełna trzy tygodnie temu Izabela Janachowska (40 l.) po raz drugi została mamą. I choć pogoda w ostatnich dniach nas nie rozpieszcza, gwiazda nie siedzi z maluszkiem w domu. Właśnie wybrała się na spacer i to nie byle jaki. Noworodek leżał bowiem w wózku za prawie 7 tys. zł i spędził popołudnie w ekskluzywnej restauracji. Co więcej, do dyspozycji miał nie tylko mamę ale i "ciocię", która chętnie brała maleństwo na ręce.

Luksusowy spacer Izabeli Janachowskiej z noworodkiem 

Izabela Janachowska nie posiada się ze szczęścia. Gwiazda 25 września urodziła synka o czym poinformowała na swoim mediach społecznościowych zamieszczając fotografię ze szpitalnego łóżka. To drugi syn specjalistki od ślubów i jej ukochanego Krzysztofa Jabłońskiego (67 l.). Małżonkowie są rodzicami 7-letniego Christophera Alexandera, który jest dumnym bratem. Widać to było chociażby na ostatnich zdjęciach paparazzi. Chłopiec wybrał się z mamą i młodszym bratem na spacer, podczas którego chętnie prowadził wózek ze znajdującym się w środku maleństwem. Nie był to jednak tylko spacer, a wizyta w jednej z bardziej ekskluzywnych restauracji, w której kotlet mielony czy kilka pierogów kosztuje ponad 100 zł. 

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Ma prywatną nianię?

W jednym z wywiadów Izabela Janachowska wyznała, że po urodzeniu pierwszego dziecka szybko wróciła do pracy i potrzebna była jej pomoc. Wraz z mężem zdecydowali się więc na opiekunkę, która przez lata pomagała w opiece nad Christopherem. 

Nianię zatrudniamy od prawie dwóch lat, znaleźliśmy ją w profesjonalnej agencji. Teraz jest prawie częścią naszej rodziny, a Christopher mówi do niej ciociu

- mówiła w rozmowie z Faktem. Podczas spaceru Janachowskiej towarzyszyła tajemnicza szatynka, która brała maleństwo na ręce. Nie wiadomo jednak czy była to niania czy może ciocia, ale widać, że z niezwykłą czułością trzymała chłopca w ramionach, gdy jego mama wkładała wózek do bagażnika samochodu.

Wózek za blisko 7 tysięcy

Nie jest tajemnicą, że Janachowską stać na luksusy. Z całą rodziną podróżują po świecie, z ukochanym prowadzą wiele biznesów i jeżdżą drogimi samochodami. Dlatego też nikogo z pewnością nie dziwi fakt, że i wózek, w którym wozi synka nie należy do najtańszych. Model, który wybrała Janachowska jest na specjalne zamówienie, a jego cena to 6748 zł.

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Izabela Janachowska w beżowym płaszczu prowadzi biały wózek. Na miniaturach spacer z bliskimi, o czym pisze SE.
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IZABELA JANACHOWSKA