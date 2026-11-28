Rafał Mroczek wspaniale wykorzystuje czas, kiedy nie musi nagrywać nowych scen na planie "M jak miłość". Gwiazdor nie tylko kończy budowę nowego domu dla siebie i pięknej żony Magdaleny, ale i znalazł czas na wypad w daleką krainę. Tym razem wpadł do Wietnamu.

Wyluzowany Mroczek tańczy pod palmą

Na oficjalnym profilu Mroczka na Instagramie można znaleźć filmiki, na których widać go tańczącego pod palmą, w basenie! Tak wyluzowanego rzadko można go zobaczyć, ale wyraźnie miłość i słońce mu służą!

Kiedy słońce mocno wchodzi

- podpisał materiał z basenu Mroczek.

W podróży towarzyszy mężowi żona Magdalena i jak widać na profilach obojga na Instagramie, świetnie się bawią. To nie tylko tańce w basenie i spacery w promieniach słońca, ale i jazda na wypożyczonym skuterze i zajadanie się lokalnymi przysmakami. Jest na co popatrzeć - wszystkie obrazki Mroczków z Wietnamu znajdziesz w galerii.

Gwiazdor "M jak miłość" lubi przydrożne bary

Plan na pierwsze 24 h na wyspie w Wietnamie?Oczywiście najpiękniejsze plaże, dla mojej żony to Must Have!!! Wy od czego zaczynacie swój urlop ?Łapka w górę jeśli jesteście plażowiczami. Ja uwielbiam jeździć skuterem po wszystkich zakamarkach, przyglądać się jak żyją miejscowi. Poznawać lokalne zwyczaje i jedzenie, najbardziej to w przydrożnych barach

- napisał Rafał Mroczek na profilu żony.

Jak podoba Wam się gwiazdor "M jak miłość" na rajskich wakacjach?

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