Antoni Królikowski od kilku lat układa sobie życie u boku ukochanej, Izabeli Banaś. Tym razem swoich fanów na wirtualny spacer nad Bałtykiem. Na najnowszych zdjęciach widzimy mamę, córeczkę Jadzię i szczęśliwego, zarośniętego tatę!

Przez pewien czas życie prywatne w mediach kręciło się wokół jego rozwodu z Joanną Opozdą i późniejszych przepychanek w sprawie syna Vincenta. Dziś, wyraźnie rozluźniony Królikowski tworzy szczęśliwą rodzinę z Izabelą Banaś. Para zamieszkała we Wrocławiu, a w listopadzie 2024 r. powitała na świecie córkę.

Odnawia kontakty, pokazuje Izie swoje ulubione miejsca, chodzą na długie spacery (...). We Wrocławiu Antek wreszcie jest spokojny. Teraz to jego azyl

- mówił rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo" przyjaciel pary.

Antek Królikowski pokazał córkę

Tym razem aktor pochwalił się rodzinnym wypadem nad polskie morze. Na zdjęciach na Instagramie widzimy Izabelę Banaś spacerującą z małą Jadzią wzdłuż wybrzeża. Dziewczynka, która ma już 2 lata, dzielnie przemierza nadmorski deptak.

Na zimną, listopadową pogodę rodzice zadbali o odpowiedni strój dla córeczki. Jadzia ma na sobie niebieską kurtkę z liliową kamizelką. Główkę dziecka chroni nie tylko granatowy komin, ale aż dwa kaptury: liliowy i różowy. Całość ciepłej stylizacji dopełniają ciemne, szare spodnie, niebieskie rękawiczki i różowe butki. Tuż obok idzie jej mama, która również osłoniła się przed wiatrem. Iza Banaś ma na sobie czarną skórzaną kurtkę, ocieploną białym misiem, grafitowy komin, w tym samym kolorze spodnie i czarne, sportowe buty dopasowane do góry.

Szczęśliwy Antek Królikowski nad morzem z rodziną

Ale i tak najweselej w rodzinnym gronie wygląda szczęśliwy tata! Roześmiany Antek Królikowski założył wielokolorową, wełnianą czapkę, szafirową bluzę i czerwoną, puchową kamizelkę. Jego twarz zdobią ciemne okulary i zarost, którego panowie mogą mu tylko pozazdrościć!

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