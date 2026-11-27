Dominika Tajner walczyła już z nowotworem piersi

Dominika Tajner , córka Apoloniusza Tajnera, jest znana nie tylko dzięki nazwisku ojca, ale również małżeństwu z Michałem Wiśniewskim. Para pobrała się w 2012 r. i jeszcze w 2013 roku na łamach "VIVY!" mówili o tym, jak wiele sobie nawzajem zawdzięczają i, że odnaleźli razem szczęście. W marcu 2019 roku to lider Ich Troje wystąpił z pozwem rozwodowym. 30 września 2019 roku, po 7. latach małżeństwa, małżonkowie oficjalnie zakończyli swój związek.

Wiosną 2026 roku w "Plejadzie" Dominika Tajner opowiadała nie tylko o przyjacielskich relacjach z byłym mężem, ale i o przyczynach rozpadu jej małżeństwa z Wiśniewskim.

Smutne kulisy rozstania Tajner i Wiśniewskiego

Miałam taki moment, że się zastanawiałam. Myślę, że jak podejmowaliśmy tę decyzję, to już wiedzieliśmy, co poszło nie tak. Duży wpływ miały używki, ogromny wpływ. Natomiast nie ma co tego analizować. Mam to już przepracowane.

Dominika Tajner przyznała też, że odmienne spojrzenie na kwestię powiększenie rodziny było jednym z powodów zakończenia tego związku. W "Kozaczku" powiedziała wprost:

Właśnie o to dziecko też się troszeczkę rozbiło. Wiadomo, że Michał chciał dziecko. Ja nie chciałam, bo uważałam, że jest czwórka plus jeden, no to piątkę dzieci mieliśmy. [...] Był to jeden z powodów rozstania. W przypadku Michała mamy też już przykład, że wcale te dzieci nie były gwarantem tego, że związek trwał. Zresztą w moim przypadku tak samo.

Dominika Tajner próbowała swoich sił w telewizji, wystąpiła m.in. w "Tańcu z Gwiazdami" i "Królowej przetrwania".

Koszmarna diagnoza nowotworu u Dominiki Tajner

Kilka lat temu, podczas rutynowych badań profilaktycznych wykryto u niej nowotwór piersi. Nie miała żadnych niepokojących objawów, nie odczuwała bólu, ani nie podejrzewała, że może być poważnie chora.

Po diagnozie rozpoczęła leczenie. Przeszła zabieg usunięcia guza, a później kolejne operacje. W rozmowach z mediami wracała do trudnych chwil, które towarzyszyły jej po usłyszeniu diagnozy. W wywiadzie dla Kozaczka przyznała, że początkowo była przerażona i dopuszczała nawet myśl o śmierci.

Nie zdążyłam nikomu powiedzieć, że umieram. Sprowadziłam się na ziemię, że przecież po to są lekarze specjaliści. Skoro lekarka mi powiedziała, że teraz robimy to, to, to po kolei, no to robimy.

Dominika Tajner przekazała złe wieści. Choroba znów dała o sobie znać

W listopadzie 2026 r., Dominika Tajner ponownie opowiedziała o swoich problemach zdrowotnych. W najnowszym wywiadzie ujawniła, że znów mierzy się z chorobą nowotworową.

Tajner ma już za sobą wycięcie zmiany, ale na tym etapie wciąż czeka na dalsze badania i wyniki. Dopiero one pozwolą ustalić, z czym dokładnie ma do czynienia. Nie wiadomo więc jeszcze, jakie będą kolejne kroki i czy konieczne okaże się dalsze leczenie.

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