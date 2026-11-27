Ania Karwan z piątym fotelem w „The Voice of Poland”. Niespodzianka w półfinale!

Wielkie emocje i spora niespodzianka czekają na widzów w najbliższym odcinku „The Voice of Poland”. W walce o wielki finał pozostało już tylko 10 uczestników, ale to nie koniec zmian. W studiu pojawi się bowiem piąty fotel trenerski, na którym zasiądzie Ania Karwan.

Wokalistka dołączy do pozostałych trenerów i na tych samych zasadach co oni będzie komentować i oceniać występy. To jednak nie wszystko. Do rywalizacji na etapie półfinału dołączy również duet, który Karwan przygotowywała w ramach formatu „The Voice Comeback Stage”.

„Moi uczestnicy to wojownicy”. Karwan o swojej drużynie

Szansę na zwycięstwo w programie dostali Ula Kozielska i Axel Feige. Ich mentorka nie ma wątpliwości, że są gotowi na to wyzwanie. Jak sama podkreśla, jej podopieczni mają za sobą trudną drogę, która zahartowała ich przed decydującym starciem.

- Moi uczestnicy to wojownicy. Ula wróciła do „The Voice of Poland” kolejny raz. Trafiła do mojej drużyny i walczy bez oglądania się za siebie. Z jej ognistym temperamentem i ogromną wrażliwością taka walka to wielka odwaga - wyjaśnia Ania Karwan

Artystka opowiedziała również o drugim uczestniku ze swojej drużyny.

- Z kolei Axel został odrzucony już na samym początku i nie było mu łatwo. Wraca na scenę nie znając nikogo, trochę jak samotny wilk. Ale wiem, że jego głos zrzesza ludzi i otwiera serca - kończy trenerka.

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Kto walczy o finał 17. edycji „The Voice of Poland”?

Na scenie zobaczymy również półfinalistów z pozostałych drużyn. Zespół Kuby Badacha reprezentować będą Kinga Wylęgły i Sandra Rusin, a z teamu Edyty Bartosiewicz o finał zawalczą Jarek Weber i Pamela Matyska.

W drużynie Michała Szpaka pozostali Amelia Mitoraj i Kuba Adamus, natomiast Tomson i Baron do ostatniego etapu doprowadzili Zosię Kosińską i Annę Nguyen. W półfinale uczestnicy zmierzą się z piosenkami znanymi z radiowych list przebojów.

Gwiazdy na scenie. Natalia Nykiel i Young Leosia w duecie

Półfinałowy odcinek to także występy gości specjalnych. Produkcja programu zapowiada, że na żywo w duecie zaprezentują się Natalia Nykiel i Young Leosia. Oprócz nich na scenie pojawią się także Sarsa oraz Zalia.

Półfinał 17. edycji „The Voice of Poland” rozpocznie się w sobotę o godz. 20:30. Widzowie będą mogli obejrzeć go na antenie TVP2.