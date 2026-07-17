Mandaryna na zdjęciu z czasów szkolnych. Tak wyglądała, zanim związała się z Wiśniewskim

U progu swojej kariery w show-biznesie Mandaryna często bywała zestawiana z Britney Spears, głównie ze względu na zbliżony styl. Podobnie jak amerykańska piosenkarka nosiła jasny blond na głowie, pokazywała płaski brzuch ozdobiony kolczykiem w pępku i zakładała charakterystyczne kozaki. Do tego dochodziły świetne umiejętności taneczne. Marta jako jedna z pierwszych polskich artystek zaczęła kłaść tak duży nacisk na rozbudowane układy choreograficzne podczas koncertów. Ten kierunek był naturalny, biorąc pod uwagę jej profesjonalne wykształcenie w dziedzinie tańca.

Mandaryna - powrót do Wiśniewskiego

Obecnie Marta Wiśniewska ponownie gości na pierwszych stronach gazet, a to za sprawą jej zbliżających się występów w kolejnej odsłonie "Tańca z gwiazdami" oraz niezwykle głośnego powrotu do relacji z Michałem Wiśniewskim. Para postanowiła spróbować jeszcze raz, mimo że od ich rozwodu minęło już ponad dwadzieścia lat. Informacja ta wywołała ogromne zdziwienie nie tylko wśród sympatyków, ale nawet u ich wspólnych dzieci: Xaviera i Fabienne.

Mandaryna w młodości

Wizerunek ikony muzyki tanecznej nie towarzyszył Marcie Wiśniewskiej od zawsze. W internecie pojawiła się właśnie fotografia z jej lat szkolnych, którą postanowił podzielić się jeden z dawnych kolegów z klasy. Na tym archiwalnym ujęciu widać Mandarynę jako szatynkę, która także w tym wydaniu prezentowała się niezwykle atrakcyjnie.

Tak wyglądała kiedyś Mandaryna

Podobnie jak lider Ich Troje, Marta przyszła na świat w Łodzi. To właśnie w tym mieście pobierała edukację oraz zaczęła swoją przygodę ze światem tańca.

Wychowałam się w czasach, kiedy wszyscy nosiliśmy mundurki, a zeszyty były w zieloną kratkę i miały brązową okładkę. Pamiętam, że jak mój tata pojechał do znajomych do Niemiec i chwilę tam pracował, to przywiózł mi taki rażący, zielony plecak, który miał otwieraną klapkę, a w środku był wbudowany piórnik. Myślałam, że umrę ze szczęścia. Dla mnie to było coś niesamowitego, że taki kolor istnieje. Jak ja się tym zachłysnęłam, to jako artystka, która ma coś do powiedzenia, może wprowadzić coś na scenę, postanowiłam, że tam będzie wszystko to, co mnie zachwyca. Ze sceną miałam wiele wspólnego od chwili, gdy skończyłam 7 lat. Wiedziałam, że to jest moje miejsce - wspominała dzieciństwo w rozmowie z Eska.pl.

Dawny szkolny znajomy wokalistki opublikował na platformie X kadr pochodzący jeszcze z okresu licealnego. Marta Wiśniewska, nosząca wtedy naturalnie ciemne włosy, wyglądała olśniewająco jeszcze długo przed tym, zanim stanęła na ślubnym kobiercu z Michałem Wiśniewskim i zawojowała polską scenę rozrywkową. Efekty tej metamorfozy można obejrzeć w przygotowanej galerii zdjęć.

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