Anna Korcz królową polskich plaż? "Tak! Można tak wyglądać w wieku niemalże 60 lat". Wystarczyło jedno zdjęcie

Anna Korcz pokazała zdjęcie z plaży. Komentarze? "Mam to..."

Anna Korcz nie da sobie w kaszę dmuchać. Ostatnio gwiazda, która wielkimi krokami zbliża się do wieku emerytalnego, choć absolutnie na seniorkę nie wygląda, pokazała zdjęcie wykonane na plaży. Aktorka pozowała na tle piasku i błękitnego morza, miała na sobie czarną, długą, letnią sukienkę, która eksponowała jej dekolt i złociste ramiona. Ozdobna kreacja podkreślająca walory sylwetki, piękna pogoda, ładne widoki - czy mogło być lepiej?

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Korcz pokazała ujęcie na InstaStory i napisała:

Tak!!! Można tak wyglądać w wieku niemalże 60 lat!!! Wszystkim, którzy mówią lub chcą cokolwiek skomentować..., uprzedzam, mam to...

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Zdjęcia nie da się skomentować inaczej niż tylko komplementem. Opalona gwiazda wygląda przecież fantastycznie! A na dodatek widać, że jest pewna siebie i swojego ciała, a to godne pochwały i naśladowania. Prawda?

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Jest mamą i babcią, a ślub wzięła zaledwie rok temu

Anna Korcz zachwyca promiennym wyglądem, w jej przypadku wiek to tylko liczba. Gwiazda znana z "Na Wspólnej", ale i scen teatralnych, nie tylko świetnie się prezentuje, ale także nie ukrywa, że czuje się szczęśliwa i spełniona - zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Gwiazda od lat należy do grona najbardziej lubianych polskich aktorek. Wciąż jest aktywna zawodowo, angażuje się w kolejne projekty i z powodzeniem prowadzi także własny biznes. Nie zwalnia tempa, a energii mogłoby jej pozazdrościć wiele znacznie młodszych osób. Równie dobrze układa się w jej życiu prywatnym. Anna Korcz jest mamą trójki dzieci, a od kilku lat z dumą spełnia się również w roli babci. W wywiadach nie ukrywa, że rodzina jest dla niej najważniejsza i daje jej ogromną siłę. Jakby tego było mało, rok temu, po wielu latach związku aktorka wyszła za swojego partnera.

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