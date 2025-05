Anna Korcz chce otworzyć dom seniora. Ceny za pokój zwalają z nóg!

Anna Korcz (56 l.) jest jedną z najbardziej znanych aktorek w Polsce. Ogromną popularność przyniosła jej rola Izabeli Brzozowskiej z "Na Wspólnej". Z serialem związana jest od samego początku. Chociaż grała w wielu popularnych produkcjach i regularnie pojawia się na deskach teatrów, to właśnie z hitem TVN-u jest kojarzona najbardziej.

Piękna aktorka działa również w innej branży. Dziesięć lat temu otworzyła ośrodek w "Zacisze", który zlokalizowany jest w Pomiechówku. Luksusowy lokal dostosowany jest do organizacji imprez okolicznościowych, w tym wesel, urodzin czy wydarzeń firmowych. Na terenie ośrodka znajduje się m.in. piękna plaża.

Fani dobrej kuchni mogą zamówić również catering np. na święta. Trzeba się jednak liczyć z dużymi kosztami. W ofercie bożonarodzeniowej znajdował się m.in. sernik za 190 złotych. Makowiec to koszt 70 złotych. Za kilogram uszek trzeba było z kolei zapłacić 90 złotych. Anna Korcz sama przyznała, że tanio nie jest, ale ceny podskoczyły nie tylko u niej.

Ambitna aktorka planuje kolejny etap rozwoju swojego biznesu. Od kilku lat pracuje nad domu seniora. O tym projekcie mówiła już kilka lat temu. Jak wyznała w 2018 roku rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle, będzie to "najpiękniejszy w Polsce dom seniora". Ośrodek ma pomieścić 120 osób.

Lata mijają, a prace nad ośrodkiem jeszcze nie ruszyły. Paweł Pigoń, świeżo upieczony mąż Anny Korcz, wyznał niedawno, z czego wynikają opóźnienia. Okazje się, że małżonkowie planują budowę na terenie rezerwatu przyrody, co wymagało zdobycia dodatkowych pozwoleń. Mężczyzna zapewnił, że otrzymali już zgodę i ma nadzieję, że we wrześniu ruszą prace nad domem seniora. Opowiedział również skąd czerpali inspiracje.

Chociaż nie wiadomo jeszcze kiedy tak naprawdę ruszą prace nad budową ośrodka, to znane są już ceny pokoi. Wychodzi na to, że przeciętny emeryt nie będzie mógł sobie pozwolić na spędzenie jesieni życia w niczym seniorzy z Japonii. Miesięczny koszt wynajmu zdecydowanie przekracza wysokość średniej emerytury. W marcu tego roku wynosiła ona 3782,58 zł brutto. Za jednoosobowy pokój w ośrodku Korcz trzeba będzie zapłacić aż 14 tysięcy złotych!

Chcemy mieć w naszym domu seniora m.in. ruchome dno w basenie. Jeśli ktoś będzie chciał pływać, to dno się opuszcza, a jeśli chce ćwiczyć rehabilitację, to wiadomo, że ta głębokość musi być niższa. Oczywiście taki pobyt będzie kosztował, ale to będzie adekwatne do jakości. Za pokój jednoosobowy trzeba będzie zapłacić około 14 tysięcy złotych, za pokój dla małżeństw 20 tysięcy złotych miesięcznie - zdradził Paweł Pigoń.