Agnieszka Chylińska świętowała 30-lecie kariery

Agnieszka Chylińska zapracowała na miano ikony polskiego rocka. W tym ubiegłym roku świętowała 30-lecie swojej kariery. Zaczynała w kultowym zespole O.N.A., dzisiaj rozwija swoją solową karierę. "Nie mogę Cię zapomnieć", "Królowa łez", "Kiedyś do Ciebie wrócę" - to hity, które potrafią zanucić praktycznie wszyscy. Dużą sympatię widzów zyskała dzięki roli jurorki w programie "Mam Talent".

Pod koniec lutego 2024 roku Agnieszka Chylińska ruszyła w jubileuszową trasę koncertową. Piosenkarka wzięła swoich fanów w muzyczną podróż z jej największymi przebojami. W maju tego roku odbył się ostatni z zaplanowanych koncertów. Chociaż trasa dobiegła końca, to piosenkarka nadal jeździ ze swoją ekipą po całej Polsce.

Zobacz również: Taka naprawdę jest Agnieszka Chylińska, gdy gasną kamery! "Ona jest zupełnie inną kobietą"

Agnieszka Chylińska wystąpi w USA. Za trzy koncerty otrzyma fortunę!

Chylińska na koncertach gromadziła i nadal gromadzi tłumy. I to nie tylko w Polsce! Jesienią Agnieszka Chylińska wyruszy do Stanów Zjednoczonych. Nie będzie to za długa wizyta, za to bardzo opłacalna. Polska gwiazda zagra tam trzy koncerty. 10 października pojawi się w Copernicus Center w Chicago, 11 października w Berlin Performing Arts Center w Lodi (New Jersey), a 12 października w Melrose Ballroom w Nowym Jorku.

Ceny biletów wahają się od 80 do 160 dolarów. Jak podaje portal Shownews.pl, Chylińska w USA ma zarobić 100 tysięcy dolarów, czyli około 375 tysięcy złotych. Do tego organizator koncertów pokrywa koszty podróży, noclegów oraz wyżywienia dla całej ekipy piosenkarki, która liczy niemal 20 osób.

Agnieszka to gwiazda i ma swoją cenę. Dla jej polonijnych fanów te koncerty to prawdziwa gratka. Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki - cytuje ShowNews.

Po powrocie do Polski piosenkarka ma skupić się na pracą nad nową płytą.

Zobacz również: Agnieszka Chylińska wyznała prawdę o relacji i zaliczyła gigantyczną wpadkę ze słowem na "h"

Quiz. Nosowska czy Chylińska? Jak dobrze pamiętasz piosenki ikon polskiego rocka? Pytanie 1 z 20 Piosenkę „Cisza, ja i czas” śpiewała: Katarzyna Nosowska Agnieszka Chylińska Następne pytanie