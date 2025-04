Taka naprawdę jest Agnieszka Chylińska, gdy gasną kamery! "Ona jest zupełnie inną kobietą"

Agnieszka Chylińska słynie nie tylko z kapitalnego głosu, lecz także z niesamowitej charyzmy. Ze sceny i telewizji znamy ją jako drapieżną gwiazdę rocka, ale prywatnie artystka ceni sobie spokój i stabilizację. Była wokalistka grupy O.N.A od wielu lat ma tego samego męża - Marka, z którym ma trójkę dzieci: Ryszarda (19 l.), Esterę (15 l.) i Krystynę (12 l.). O swoim małżonku Agnieszka Chylińska mówi rzadko, choć zdarzyło się, że wspomniała o nim w programie "Mam talent!". Niewiele osób pamięta o tym, że zanim piosenkarka wyszła za Marka, była żoną menedżera Krisa Krysiaka. Związek trwał przez sześć lat, ale samo małżeństwo rozpadło się już półtora roku po ślubie. Agnieszka Chylińska rzadko wspomina także o swoich dzieciach. Kiedyś jednak zdradziła, że dwoje z nich jest "dziećmi specjalnej troski". Artystka jako matka jest bardzo mocno zaangażowana w wychowywanie dzieci, co nie przeszkadza jej w kontynuowaniu swojej wielkiej kariery scenicznej i telewizyjnej.

Bez wątpienia Agnieszka Chylińska to nie tylko wielka gwiazda, lecz także kobieta z charakterem. Stąd niektórzy przez spotkaniem z nią są pełni obaw. Nerwowy nastrój udzielił się m.in. Julii Wieniawie, która przecież także ma już bardzo silną pozycję w świecie show-biznesu. Zanim młoda aktorka trafiła do ekipy "Mam talent!", spotkała się właśnie z Agnieszką Chylińską. Wtedy Julia Wieniawa przekonała się, jaka naprawdę jest jedna z najważniejszych kobiet w historii polskiego rocka.

Zanim dostałam tę pracę, miałam spotkanie z Agnieszką Chylińską, jej menedżerką i Lidką (Kazen - red.), szefową TVN. Agnieszka miała mnie poznać i mnie "klepnąć", co jest dla mnie zrozumiałe. Myślałam "Boże, jak my się dogadamy?". Ona jest zupełnie inną kobietą niż ja, ma zupełnie inną energię, zupełnie innej muzyki słucha i zupełnie inną muzykę robi

- wspominała aktorka w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Michała Kędzierskiego. Obawy Julii Wieniawy okazały się całkowicie nieuzasadnione.

To było tak piękne spotkanie... Przyjęła mnie z otwartymi ramionami. Powiedziała: "Wiesz co, Julka? Widziałam twój występ na Fryderykach i dla mnie to jest wystarczające potwierdzenie, że powinnaś siedzieć na tym miejscu, które ci zaproponowano. Jak tylko ktoś będzie chciał ci coś powiedzieć, to pamiętaj, ma do czynienia ze mną"