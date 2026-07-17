Kolejny hitowy romans trafi na Prime Video. Ten film zachwyci fanów "enemies to lovers"

Platforma Prime Video zaprezentowała zapowiedź swojej najnowszej produkcji, "Ty+ja - Wbrew wszystkim". To pierwszy oryginalny francuski film tej platformy, który stworzono z myślą o młodszej publiczności. Fabuła opiera się na bijącej rekordy popularności serii autorstwa Emmy Green, której we Francji sprzedano blisko milion sztuk. Główne role powierzono Vittorii Di Savoii oraz Lucasowi Barskiemu. Zagrają oni Almę i Vadima, czyli dwójkę skrajnie różnych studentów, zmagających się z pojawiającym się niespodziewanie uczuciem.

Nowy romans na Prime Video. O czym jest "Ty+ja - Wbrew wszystkim"?

Osiemnastoletnia Alma Lancaster, w którą wciela się Vittoria Di Savoia, na pierwszy rzut oka wiedzie wymarzone życie w bogatej rodzinie. Jej bliscy żyją w przekonaniu, że dziewczyna uczęszcza na studia prawnicze, podczas gdy ona w tajemnicy dąży do zostania reżyserką filmową. Podczas zajęć na uczelni na jej drodze staje dwudziestoletni Vadim Arcadi, grany przez Lucasa Barskiego. To niezwykle charyzmatyczny buntownik z trudną przeszłością, ceniący samotność. Wspólne zadanie filmowe zmusza tę dwójkę do pracy w jednym zespole. Choć na początku bohaterowie pałają do siebie niechęcią, z czasem pojawia się między nimi więź, która ostatecznie zamienia się w miłość. Oboje bardzo chcą oprzeć się temu uczuciu. Na dodatek w tle czai się ktoś, kto bez przerwy ich śledzi i jest gotów zrujnować ich relację, wyjawiając sekrety mogące zniszczyć zarówno Almę, jak i Vadima.

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Kiedy premiera "Ty+ja - Wbrew wszystkim" na Prime Video? Obsada i twórcy filmu

Na ekranie w głównych rolach zobaczymy Vittorię Di Savoię oraz Lucasa Barskiego. Za scenariusz do filmu odpowiadają Eliane Vigneron, Alix Letribot i Manon Gaurin. Ostatnia z wymienionych twórczyń jest jednocześnie reżyserką produkcji. Film "Ty+ja - Wbrew wszystkim" będzie można oglądać na platformie Prime Video od 18 września.

Zwiastun filmu "Ty+ja - Wbrew wszystkim"

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