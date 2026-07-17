Joanna Kurska pochwaliła się starym nagraniem. Tak wyglądała 23 lata temu! Poznalibyście?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-07-17 11:26

Telewizja Polsat ogłosiła zakończenie emisji popularnego programu reporterskiego "Interwencja" po blisko 23 latach obecności na antenie. Decyzja ta, umotywowana wyczerpaniem dotychczasowej formuły, oznacza, że ostatni odcinek zostanie wyemitowany 31 lipca. W związku z tą informacją głos zabrała Joanna Kurska, która współtworzyła program od jego początków. Przy okazji pokazała, jak wyglądała lata temu.

Joanna Kurska w białym swetrze uśmiecha się na tle ścianki. O historii programu Interwencja przeczytasz na SE.
Autor: AKPA
  • Telewizja Polsat kończy nadawanie programu reporterskiego "Interwencja" po blisko 23 latach obecności na antenie. Ostatni odcinek zostanie wyemitowany 31 lipca.
  • Stacja uzasadnia decyzję wyczerpaniem się potencjału dotychczasowej formuły programu. Zespół redakcyjny zostanie rozwiązany, choć część osób może otrzymać propozycję dalszej współpracy z Polsat News.
  • Joanna Kurska, współtwórczyni "Interwencji", skomentowała zakończenie programu, podkreślając jego misyjny charakter, wysoką oglądalność oraz to, że był on osobistym pomysłem i marzeniem Prezesa Zygmunta Solorza.

Do decyzji o zakończeniu programu odniosła się Joanna Kurska, która była jedną z osób współtworzących "Interwencję" od jej początków. W swoim wpisie podkreśliła długowieczność i znaczenie formatu.

- Po 23 latach Interwencja, misyjny program Telewizji Polsat, który osiągał gigantyczną oglądalność znika z anteny. Interwencja była moim telewizyjnym debiutem, to tu uczyłam się telewizji, tu ją pokochałam. We fragmencie programu widzimy pierwszą naszą czołówkę, stare logo Polsatu (ukochane słoneczko) i młodą mnie, wtedy jako Joanna Wąsowska, z obciętymi włosami (panowało przekonanie, że prezenterka powinna mieć krótkie włosy) - napisała na Facebooku.

Żona Jacka Kurskiego przypomniała również o genezie programu, wskazując na osobiste zaangażowanie założyciela stacji.

- Może nikt już o tym nie pamięta, ale to osobisty pomysł i marzenie Prezesa Zygmunta Solorza. To On uparł się, by przeprowadzić ten projekt, by ludzie mogli zadzwonić do telewizji, poprosić o pomoc, a my dziennikarze mieliśmy te marzenia sformatować. Udało się! Dziękuję Wszystkim, z którymi pracowałam, za pracę, szkołę prawdziwej żywej telewizji i doświadczenie na całe życie. Dziękuję Prezesie za szansę, wykorzystałam ją! - dodała.

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Przy okazji dodała stare nagranie z programu, na którym występowała w roli prezenterki "Interwencji". Widać na nim, że 23 lata temu Joanna Kurska miała włosy do ramion z pocieniowaną grzywką, a do tego makijaż, który rozświetlał okolice oczu. Mogła się także pochwalić bardzo szczupłą sylwetką. Uwagę zwraca fakt, że już wtedy czuła się przed kamerami jak ryba w wodzie.

Historia "Interwencji"

"Interwencja" była programem o charakterze społeczno-interwencyjnym, mającym na celu pomaganie potrzebującym. Jego debiut na antenie Polsatu miał miejsce 19 lutego 2003 roku. Początkowo gospodarzem magazynu był aktor i dziennikarz Janusz Zadura. W późniejszym czasie dołączyła do niego Joanna Wąsowska (obecnie Kurska), która pełniła także funkcję wydawcy. Przez lata program gościł wielu prezenterów, w tym m.in.: Paulinę Młynarską (2004-2005), Adama Kuklewicza (2004-2015), Macieja Dowbora (2005-2007), Mirosława Rogalskiego (2005-2006), Beatę Cholewińską (2006-2007), Katarzynę Olubińską (2006-2007), Jarosława Kulczyckiego (2006-2007), Marcina Łukasika (2015-2017) oraz Michała Stelę (2017-2021). W ostatnich latach twarzami "Interwencji" byli Michał Bebło, związany z formatem od 2008 roku, oraz Milena Sławińska, dołączająca do zespołu w 2017 roku.

W naszej galerii zobaczysz, jaka jest Joanna Kurska:

Taka jest Joanna Kurska
Galeria zdjęć 17
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JOANNA KURSKA