Joanna Kurska pochwaliła się starym nagraniem. Tak wyglądała 23 lata temu! Poznalibyście?

Telewizja Polsat kończy nadawanie programu reporterskiego "Interwencja" po blisko 23 latach obecności na antenie. Ostatni odcinek zostanie wyemitowany 31 lipca.

Stacja uzasadnia decyzję wyczerpaniem się potencjału dotychczasowej formuły programu. Zespół redakcyjny zostanie rozwiązany, choć część osób może otrzymać propozycję dalszej współpracy z Polsat News.

Joanna Kurska, współtwórczyni "Interwencji", skomentowała zakończenie programu, podkreślając jego misyjny charakter, wysoką oglądalność oraz to, że był on osobistym pomysłem i marzeniem Prezesa Zygmunta Solorza.

Do decyzji o zakończeniu programu odniosła się Joanna Kurska, która była jedną z osób współtworzących "Interwencję" od jej początków. W swoim wpisie podkreśliła długowieczność i znaczenie formatu.

- Po 23 latach Interwencja, misyjny program Telewizji Polsat, który osiągał gigantyczną oglądalność znika z anteny. Interwencja była moim telewizyjnym debiutem, to tu uczyłam się telewizji, tu ją pokochałam. We fragmencie programu widzimy pierwszą naszą czołówkę, stare logo Polsatu (ukochane słoneczko) i młodą mnie, wtedy jako Joanna Wąsowska, z obciętymi włosami (panowało przekonanie, że prezenterka powinna mieć krótkie włosy) - napisała na Facebooku.

Żona Jacka Kurskiego przypomniała również o genezie programu, wskazując na osobiste zaangażowanie założyciela stacji.

- Może nikt już o tym nie pamięta, ale to osobisty pomysł i marzenie Prezesa Zygmunta Solorza. To On uparł się, by przeprowadzić ten projekt, by ludzie mogli zadzwonić do telewizji, poprosić o pomoc, a my dziennikarze mieliśmy te marzenia sformatować. Udało się! Dziękuję Wszystkim, z którymi pracowałam, za pracę, szkołę prawdziwej żywej telewizji i doświadczenie na całe życie. Dziękuję Prezesie za szansę, wykorzystałam ją! - dodała.

Przy okazji dodała stare nagranie z programu, na którym występowała w roli prezenterki "Interwencji". Widać na nim, że 23 lata temu Joanna Kurska miała włosy do ramion z pocieniowaną grzywką, a do tego makijaż, który rozświetlał okolice oczu. Mogła się także pochwalić bardzo szczupłą sylwetką. Uwagę zwraca fakt, że już wtedy czuła się przed kamerami jak ryba w wodzie.

Historia "Interwencji"

"Interwencja" była programem o charakterze społeczno-interwencyjnym, mającym na celu pomaganie potrzebującym. Jego debiut na antenie Polsatu miał miejsce 19 lutego 2003 roku. Początkowo gospodarzem magazynu był aktor i dziennikarz Janusz Zadura. W późniejszym czasie dołączyła do niego Joanna Wąsowska (obecnie Kurska), która pełniła także funkcję wydawcy. Przez lata program gościł wielu prezenterów, w tym m.in.: Paulinę Młynarską (2004-2005), Adama Kuklewicza (2004-2015), Macieja Dowbora (2005-2007), Mirosława Rogalskiego (2005-2006), Beatę Cholewińską (2006-2007), Katarzynę Olubińską (2006-2007), Jarosława Kulczyckiego (2006-2007), Marcina Łukasika (2015-2017) oraz Michała Stelę (2017-2021). W ostatnich latach twarzami "Interwencji" byli Michał Bebło, związany z formatem od 2008 roku, oraz Milena Sławińska, dołączająca do zespołu w 2017 roku.

W naszej galerii zobaczysz, jaka jest Joanna Kurska:

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